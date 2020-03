Baigorria: “Hay que hacer algo para que los comercios que quedemos vivos, podamos seguir”

El presidente de la Unión de Comerciantes Esperancinos (UCoEs), Diego Baigorria, se refirió a la situación que vive la comunidad en el marco de la pandemia de coronavirus y el impacto económico de la cuarentena impuesta a nivel nacional para prevenir contagios.

En dialogo con la CSC Radio y EDXD, Baigorria mencionó que en el marco de pandemia “se están buscando medidas paliativas desde UCOES, y también todas las instituciones están proponiendo sus medidas, porque es una coyuntura muy difícil y tenemos que poner el hombro entre todos”.

Planteó además que “lo primero que pedimos es que la gente se quede en sus casas; el que pueda abrir su comercio, que se ajuste a las medidas de higiene y sanidad que se deben cumplir, y que no excedan los horarios, es necesario tener un orden”. “Hay que respetar las normas, si el horario de los supermercados es de 7 a 20, son 13 horas para poder hacer la provisión y volver a sus casas a encerrarse nuevamente. Y del mismo modo, los comercios de los barrios deben cumplir”, recomendó.

Asimismo, marcó que “los chicos de los delivery están en riesgo sanitario”, criticó el incumplimiento de los esperancinos al aislamiento social y reflexionó: “No estamos tomando conciencia de que primero está la vida y que luego solucionaremos lo económico”.

Ante ello, afirmó que “desde UCoEs hemos presentando una batería de propuestas para los comerciantes como refinanciar deudas, ampliar los descubiertos bancarios mientras se generan herramientas para refinanciar las deudas; ampliación de límites en tarjetas de crédito a un costo razonable; implementación de una tarjeta universal que llegue a todo aquellos mayores de 18 años que no reciban otra ayuda social lo que aseguraría que todas las familias sin apoyo estatal y sin ingreso estable pueda tener asegurados los alimentos”.

“Hay que empezar a inyectar dinero en los hogares porque en 60 o 90 días cuando todo esto se termine, las secuelas van a ser terribles a nivel de quiebras, de quebrantos económicos, de despidos, de desempleo”, advirtió.

En el mismo sentido, opinó que “hay que hacer algo para que los comercios que quedemos vivos económicamente, tengamos la posibilidad de seguir porque los tribunales después de esto se van a llenar de juicios por desalojo, por indemnización, por despidos. Y eso será el paso B a la salida de la pandemia, la primera es salir sanos”.

De todos modos, el dirigente vaticinó que “si los argentinos estamos unidos, cumplimos con la cuarentena y si tenemos directivas claras la economía también va a resurgir y tendrá un vuelco positivo”.

Por otra parte, mencionó que “en el centro de cobro de Santa Fe Servicios la única manera de hacer los cobros es mediante tarjeta de débito” y planteó que “se pidió que no haya intereses por mora porque al no poder generar ingresos la gente se va a comenzar a atrasar en sus pagos, y también se pidió el diferimiento de los vencimientos de la moratoria de AFIP y de API”.

“Estamos pidiendo universalizar las ayudas porque, por ejemplo, la ayuda para los monotributistas A y B está bien pero no alcanza. La ayuda tiene que ser para todos, como la cuarentena es para todos, y luego entre todos se saldrá adelante. En esto nadie puede quedar afuera porque todo el mundo necesita el apoyo del Estado”, refirió.

En cuanto a la relación de los comerciantes con las autoridades locales, dijo estar “en permanente contacto tanto con el secretario de (Alfonso Gómez) como con el secretario de la Producción (Martín Bircher)” y sostuvo que “ellos también están en una encrucijada porque las medidas van cambiando permanentemente desde el gobierno nacional y desde la provincia”.

“Con la provincia no tenemos tanta fluidez en la información como para ir adelantando cosas y a nivel nacional van cambiando las normas permanentemente, por eso le pedimos al municipio que promocionen ellos esas medidas porque no son claras”, sentenció.

“Son muchas las medidas que se toman simultáneamente, tanto de salud como de economía, pero no se explican bien. Por eso le pedimos al municipio que las reglas que dictan sean claras, precisas y repetitivas en los medios”, solicitó.

Por último, Baigorria le pidió a la gente “que no salga a sobre-stockearse, porque no hace falta y el abastecimiento seguirá siendo normal y que no pague los precios excesivos”. “No compremos lo que no necesitamos, esto va a pasar y será un triste recuerdo como tantos otros”, concluyó.

Imágenes archivo.-