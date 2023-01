Baigorria: “El 88% de los comercios no está de acuerdo en reinstalar el SEMI por la tarde”

El secretario de la Unión de Comerciante Esperancinos (UCoEs), Diego Baigorria, volvió a marcar la postura de los comerciantes del radio céntrico respecto del Sistema de Estacionamiento Medido (SEMI) y brindó propuestas para su mejora.

En ese sentido, recordó que “en los últimos seis meses nos han convocado en más de una oportunidad, en Intendencia y en Secretaría de Producción, y hemos dado nuestro punto de vista sobre cómo mejorar el SEMI, pero justamente la mejora que se puede hacer hay que presentar una nueva ordenanza o modificando la actual”.

En tal sentido, explicitó: “La opinión de UCoEs, que fue avalada por todos los secretarios que estuvieron presentes en las reuniones, es que el costo ahora tiene que ser progresivo. El municipio tiene la potestad de hacer el estacionamiento medido en todo el ejido de la ciudad y las 24 horas del día, lo único que no puede toar es el costo hora que no puede exceder un medio litro de nafta super, a lo cual nosotros le oponemos la idea de que en cualquier bar ubicado al frente de la plaza tomar un café sale más que dejar el auto las cuatro horas estacionado; esto quiere decir que los vehículos no van a rotar nunca si el costo no es progresivo, no significa que se proponga aumentar el costo hora”.

De este modo, en declaraciones periodísticas especificó que “tomando el mismo ítem a valor del litro de nafta super, la primer hora sería correcta en medio litro; la segunda debería ser un litro y medio; la tercer hora, tres litros; la cuarta hora, cuatro litros y esa va a ser la única forma en que haya rotación de vehículos estacionados en la ciudad”.

Por otra parte, respecto de la implementación del SEMI por la tarde, planteó que “hace unos seis meses venimos de reuniones, dimos nuestra postura de hacer un relevamiento con los comerciantes donde el 88% de la gente no está de acuerdo en implantar el SEMI por la tarde en el horario comercial”. “Las dos instituciones que representamos a los comerciantes de la ciudad tenemos un pensamiento casi similar pero es potestad hacer lo que se le da la gana con respecto al ejido y al horario que corresponda”, afirmó.

En este marco, planteó que “los comerciantes se están mudando fuera del radio céntrico por múltiples causas, una es el costo de los alquileres que se han elevado muchísimo y si a eso se le agrega que se pone un arancel más para estacionar en un comercio, seguramente el cliente va a elegir otro comercio del mismo rubro donde no tenga que pagar para estacionar”.

No obstante, aclaró: “Nosotros no hemos recibido ninguna comunicación oficial de que va a volver el SEMI por la tarde”.