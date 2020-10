Ayrton Portillo firmó su primer contrato profesional con Atlético Rafaela

El jugador esperancino nacido en Unión de nuestra ciudad puso la firma este lunes en el vínculo contractual que lo liga a la institución que jugará en el Nacional B.

«Quiero agradecer a cada uno que me ayudó a crecer cada día y me acompañó siempre, especialmente a mi familia y amigos. soy un agradecido a ellos y a Dios» dijo Ayrton por sus redes sociales para poner en palabras la gran alegría que le toca vivir por estos días y esa oportunidad que no dejará pasar.

Mientras el plantel tuvo su primer entrenamiento de la nueva semana de trabajo en el predio del autódromo, tres jugadores estamparon su vínculo con la Crema.

Guillermo Funes, séptimo refuerzo y que llega desde 9 de Julio, lo hizo hasta diciembre de 2022, mientras que dos juveniles firmaron su primer contrato profesional: el marcador central Gastón Tellechea y el volante derecho Ayrton Portillo, hasta diciembre de 2023.

Ante esta nueva postergación del torneo, Atlético de Rafaela se abocará a la búsqueda de más partidos amistosos para complementar lo hecho hasta el momento en la preparación, que tuvo cuatro ensayos: uno con Newell’s (1-1), dos con Patronato (1-1 y 0-1) y otro ante Colón de Santa Fe (1-3).

En tal sentido, existiría la posibilidad que este viernes enfrente a un equipo que se prepara para arrancar el Regional Amateur y Ben Hur podría ser una de las opciones. También están en carpeta algunos duelos con elencos del Federal A de la zona, como Sp. Belgrano de San Francisco o Unión de Sunchales.

