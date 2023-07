Avanza la Copa Interprovincial de Futsal femenino

La Sede que albergó a los 6 equipos fue la de Cuba Libre en Rosario. Te contamos los resultados y quienes llegan con chances de alcanzar la final en el Roque Otrino el domingo próximo.

Se jugaron este domingo las fechas 3 y 4 de la Copa Mutual del Club Juventud Unida de Humboldt, la cual corresponde al 1° torneo femenino de fútbol de salón en la cancha del club Cuba Libre de la ciudad de Rosario.

Esta competencia es inédita para la disciplina y reúne a seis equipos femeninos de cuatro ciudades y dos provincias diferentes.

Los mismos juegan un todos contra todos en tres domingos diferentes, habiéndose cumplido el 2 de julio pasado las primeras dos fechas en la sede de Sportivo del norte de Esperanza, Y ayer desarrollándose las fechas 3 y 4 en el sur provincial.

A falta de la última fecha, la cual se jugará en el Roque Otrino, Sportivo del Norte llega primero y ya clasificado a la final, la cual se jugará en ese mismo estadio cubierto el domingo 30/7.

En tanto, los equipos santafesinos, que vienen de empatar en 4 goles en Rosario, definirán cuál de los dos queda 2do y alcanza esa final. Cuba Libre llega con chances también, aunque obligado a ganar y que Unión pierda puntos con El Zanjonero. Ya sin chances de final, Juventud de Esperanza y Atl Neuquén de Paraná podrían definir el 5° y 6° puesto, aunque el rojinegro sueña con ganar en la última, esperar una caída de las rosarinas y disputar un partido por el último lugar del podio.

Los resultados de ayer en Rosario fueron los siguientes:

Sportivo 10 – Cuba Libre 4

Unión 9 – Atl Neuquén 0

Juventud 2 – Colón 10

Sportivo 10 – Atl Neuquén 0

Colón 4 – Unión 4

Cuba Libre 5 – Juventud 3

En la última:

Sportivo vs Unión

Cuba Libre vs Colón

Juventud vs At Neuquén

Desde las 10hs en el estadio cubierto de Colón de Santa Fe.

Organiza: Asociación Esperancina de Fútbol de Salón