Autoridades de Seguridad de la provincia estarán en Esperanza el 21 de enero

En el mismo sentido, apuntó que “no se ve bien cuando hay altísima rotación de jefes de Unidades Regionales y cuando llegan jefes que no tienen compromiso con la localidad porque no conocen la realidad del Departamento, y además se hace imposible tener una política de seguridad sostenida en el tiempo”.

No obstante ello, planteó que “además está la tarea lógica de la policía y la Justicia porque de nada sirve tener una intervención del Centro de Monitoreo si la policía o la justicia no hacen su intervención correcta con posterioridad”.