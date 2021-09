Autoridades de Grutly piden mayor seguridad al jefe de la URXI

El jefe comunal de Grutly, Víctor Beltramino, analizó la realidad de la localidad que vive una fuerte ola de inseguridad, especialmente en zona rural, lo que preocupa a toda la comunidad.

En diálogo con la CSC Radio, Beltramino sostuvo que “en el último tiempo la localidad ha sido muy afectada por la inseguridad, mayormente en la zona rural, y cada vez se producen hechos de robo con más violencia”. Ante ello, dijo que las autoridades “nos estamos ocupando de esto” y adelantó que “este miércoles a las 11 tendremos una reunión con el jefe de la Unidad Regional de Policía en Esperanza”.

Adelantó que participará como presidente comunal junto a tres referentes de la localidad “para plantearle realmente los casos que se vienen sucediendo y que hasta el momento no se han podido esclarecer”. “Se dan cada vez con más violencia y uno teme por la vida de los vecinos que viven en el campo y que brindan tareas en los tambos y demás”, agregó.

En este marco, Beltramino remarcó: “Estamos manteniendo comunicación telefónica con distintos presidentes de comunas vecinas y estamos todos muy preocupados, por eso vamos a tratar de iniciar acciones conjuntas para tener una respuesta tanto de la Jefatura Departamental de Policía de la cual dependemos en Esperanza, como del Ministerio de Seguridad de la provincia”.

Acotó que “en reuniones con diversas autoridades se manifiestan muy preocupados pero hacen notar que no tienen la cantidad suficiente de efectivos tanto la policía como la Guardia Rural, y es una enorme preocupación para las autoridades de todos los pueblos”.

Mencionó también que mantuvo diálogo con el senador Departamental, Rubén Pirola, y otras autoridades policiales.

“En su momento, meses atrás, pedí audiencia con el Ministerio de Seguridad de la provincia, donde me atendieron, y allí participó gente de investigaciones que quedaron en comunicarse y tratar de esclarecer los hechos, pero hasta el momento no tuvimos ninguna respuesta. Por el contrario, cada 30 días aproximadamente se comete un hecho delictivo en la zonza rural y uno está muy ocupado y preocupado porque esto podría llegar a tener en algún momento un desenlace que no se quiere porque la gente está asustada, sensibilizada y también armada y esto se puede volver incontrolable. Esta es mi mayor preocupación”, analizó.