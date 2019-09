Aumentó un 40% el rendimiento del maíz de segunda

Las condiciones ambientales, en particular, temperaturas medias diarias de 10 a 15 ºC, días ventosos, elevada humedad y fuertes rocíos no variaron, por lo tanto, la presencia de pústulas de roya amarilla o estriada (Puccinia striformis), roya de la hoja o anaranjada (Puccinia recondita) y de mancha amarilla (Drechslera tritici-repentis), continuó observándose.

