Aumento de retenciones: La dirigencia rural sorprendida por la inmediatez

Admitió que estas últimas novedades generan “un problema para las instituciones. Debemos recordar que muchos productores no institucionalizados, es decir autoconvocados, desde el resultado de las Paso están con los tractores cerca de las rutas. Tenemos productores que quieren visibilizar el reclamo. Nosotros considerados que no hay margen para un conflicto como el de 2008.

“Hay que ver qué esquema de retenciones se termina aplicando. Estimamos que Alberto Fernández no quiere un conflicto con el campo. Habrá un retoque, es cierto, pero no exagerado”, apuntó.