Aumento de la pobreza: “Hace falta un pacto de toda la sociedad”, reflexionó Buschiazzo

El pastor de la Iglesia Evangélica de Esperanza, Jorge Buschiazzo, analizó la realidad que vive el país y la ciudad ante las preocupantes estadísticas difundidas por el INDEC en relación con el aumento de la pobreza y la indigencia.

En diálogo con la CSC Radio, Buschiazzo analizó que la pobreza “es una situación crónica de Argentina y de los países latinoamericanos, y no hay una sola razón siempre hay varios problemas que nos llevan a esta realidad tan lamentable y tan triste, en países que geográficamente tienen muchas ventajas y muchas riquezas, y también poblacionalmente por el crisol que somos, por la cultura que tenemos”.

“Los problemas coyunturales que tenemos nos sumergen en este abismo que parece no tener solución o es cíclico, con épocas de más bonanza donde la pobreza baja pero cuando nos estamos acostumbrando al bienestar pasas cosas que nos hacen recordar que pareciera que nacimos para sufrir”, reflexionó.

No obstante ello, marcó que “tenemos una práctica en la que el país es una escuela de solidaridad y de la necesidad”. “Las situaciones emergentes nos llevan siempre a estar atentos, alertas, a organizarnos y a compadecernos por los más frágiles, por los más necesitados, aquellos que podemos hacerlo. Pero también hay una paradoja, el pueblo es muy solidario en Argentina pero los gobiernos no le encuentran la vuelta vaya a saber por qué o no quieren hacerlo, pero la pobreza es una agonía permanente, constante, que coarta la posibilidad del desarrollo económico, humano, generacional porque hay muchos jóvenes que no ve perspectiva ni futuro y toman la decisión de irse, de arraigarse en otras tierras, con oras culturas, y eso es lamentable”, planteó el religioso.

Consideró en este contexto que “hoy por hoy estamos en un momento crucial para recapacitar y para empezar a construir algo que sea más duradero, más constante y que nos permita un desarrollo continuo, no de épocas, de gobiernos o de estados anímicos”.

Consultado por la realidad de la ciudad, Buschiazzo afirmó que “los movimientos o crecimientos demográficos traen, para muchos, nuevas oportunidades pero también realidades muy cridas y Esperanza no es la excepción. A medida que fue creciendo la población también fue creciendo la desigualdad, las necesidades, la inseguridad que es un problema creciente en Esperanza, el narcotráfico, el robo, la deserción escolar, la falta de trabajo”.

“Esperanza es el fiel reflejo de lo que es Argentina, en mayor o medida, porque está en una zona privilegiada, en la pampa húmeda, siendo la primera colonia agrícola organizada del país, con muchas riquezas y muchas oportunidades pero también con la realidad desigual de la pobreza y la inseguridad que se repite en muchos rincones de esta querida Patria. Y eso demanda organización, mayor participación, dos o tres objetivos claros de qué tipo de sociedad queremos ser, hacia donde nos queremos encaminar y encolumnar la misma sociedad a nuestros actuales y futuro representantes”, reflexionó.

En ese sentido, aseveró que “hace falta un pacto de toda la sociedad, lo que no queremos y lo que queremos como pueblo y hacia eso encaminarnos y defenderlo cada uno desde su lugar, sin perder la solidaridad, la espiritualidad, la vocación de servicio y la de participar en diferentes instancias sociales. Hoy la sociedad necesita de mayor participación, de mejores liderazgos y en esto sí tenemos responsabilidad todos”.

“La crisis económica, educacional, sanitaria, ideológica, política, medioambiental, reflejan la única crisis que nos lleva a todo eso que es la crisis humana. Tenemos que empezar a poner mayor energía más recursos, más capacidad en una formación humanística que nos permita soñar, construir, y vivir en una sociedad mucho más humanitaria”, sentenció.

#DatoINDEC

La pobreza alcanzó al 37,3% de las personas y al 27,9% de los hogares en el 2° semestre de 2021; y la indigencia, al 8,2% y al 6,1%, respectivamente https://t.co/ChxH2oNV8Z pic.twitter.com/Vm8nsNZJDS — INDEC Argentina (@INDECArgentina) March 30, 2022

Respecto del dato estadístico de pobreza que muestra que más de la mitad de los chicos del país sólo comen una vez al día, es decir que hay más niños pobres que no pobres, Buschiazzo sostuvo que “es tristísimo en una Argentina que produce alimentos para el triple de la población que tiene, esa la gran paradoja”. “Las estadísticas reflejan muy bien dónde estamos parados como diagnóstico, y ante eso hay que hablar con la verdad y ponernos de acuerdo en tres o cuatro lineamientos como sociedad, como gobierno, de si es lo que queremos o queremos empezar a cambiar es realidad tan dolorosa, tan desigual y cuál es el compromiso de cada uno para lograr que esas estadísticas se transformen en acciones que vayan al encuentro”, planteó.

Alertó ante esto que “estamos hipotecando nuestro futuro, hablamos de niños, qué perspectiva, qué futuro tenemos como sociedad, como comunidad, como país. Es lamentable y creo que hay herramientas humanas, económicas para ir solucionando y superando esto, pero es un proyecto a mediano y largo plazo. Las estadísticas debieran alertarnos para empezar a cambiar la realidad desde el lugar que nos toque y los tiempos de cada uno, pero con la urgencia de que nuestros niños están en una situación de riesgo, de necesidad y que como adultos, como gobierno y como ciudadanos debemos responder a eso”.

“Hay que darse cuenta que detrás de las estadísticas hay personas que están en un estado de vulnerabilidad total. Podemos y debemos encontrar caminos que permitan construir con dignidad, con libertad y con verdad”, concluyó.