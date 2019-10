Aumentó a $ 20 la hora de estacionamiento medido en Esperanza

“Debido al proceso inflacionario por el que estamos atravesando en nuestro país es imposible no actualizar las tarifas de los servicios, si lo hacemos con extremo cuidado como en este caso, por ejemplo que por ordenanza tenemos la posibilidad de aumentarlo pero tratamos de no llegar al tope en esta actualización, es una manera más de acompañar la economía de nuestros vecinos”, señaló el secretario de Gobierno, Alfonso Gómez.

