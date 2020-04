Aumentó 1,3% el precio de la leche al productor en marzo

En una nueva proyección realizada por OCLA,se observa un posible crecimiento interanual del 4,1%; un año 2020 con 10.770 millones de litros. “Esta proyección incluye los pronósticos climáticos conocidos a la fecha, las relaciones de precios actuales, el relevamiento de pasturas, reservas y vacas de las diferentes regiones y no prevé ninguna contingencia extrema que no sea la conocida a la fecha en lo que refiere al mercado interno y externo de productos lácteos”.

