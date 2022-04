Aumentará 15,5% el precio del GNC en todas las estaciones argentinas

El precio del metro cúbico de GNC aumentará un 15,5% a partir del 1 de mayo en todas las estaciones de servicio del país, según confirmó el vicepresidente de la Cámara de Expendedores de GNC, Pedro González, quien no ocultó su preocupación por posibles cortes de gas durante el invierno.

“Los contratos que tenemos firmados de hace un año tiene una actualización trimestral del costo del gas en boca de pozo, y el trimestre se cumple ahora el 30 de abril. En este caso es un pequeño aumento del 0,5% fijo y el resto es porque los contratos están atados al precio de la nafta súper de YPF, o sea, que entran los últimos dos aumentos de combustibles, de febrero y marzo”, detalló el directivo.

Con este aumento el valor del m3 de GNC subirá entre $ 6 y $ 9, según la provincia. En la ciudad de Buenos Aires, siempre el distrito privilegiado del país, hoy se paga entre $ 43 y $ 45 y pasará a costar un poco más de $ 50. En el Interior del país cuesta $ 60 en promedio y trepará a $ 67. Sin embargo, hay distritos como en La Rioja donde el m3 ya vale $ 77 o Mar del Plata, donde cotiza $ 68, que escalarán por encima de $ 80.

“El área metropolitana tiene los precios más bajos del país. Hoy hay un exceso de oferta y una guerra de precios que hace imposible no trasladar nada, las estaciones de GNC están con el agua en la nariz”, advirtió González.

En Ente Ríos, por ejemplo, se paga el m3 a $ 68 y una estación expendedora necesita vender 80.000 m3 para alcanzar el punto de equilibrio y ser rentable. Pero en la Capital Federal venden 100.000 m3 y no llegan a cubrir costos. “Hoy no debería haber ninguna que no cobre $ 50, pero van a estar prácticamente en la misma situación, porque en mayo entra la nueva escala salarial con un aumento del 12%. Está muy difícil para los operadores poder recuperar los mayores costos, porque no hay crecimiento de las ventas”, explicó.

Fuente: El Litoral (www.ellitoral.com)