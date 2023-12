Aumenta la estimación de la cosecha de trigo en la región

La Guía Estratégica para el Agro (GEA) elevó 10% la proyección, respecto del cálculo que había hecho un mes atrás. El rinde triguero pasa de 27 a 30 qq/ha y se actualiza a 2,7 Mt la producción triguera de la región.

En su reporte semanal, la Guía Estratégica para el Agro (GEA) de la Bolsa de Comercio de Rosario indicó que el 60% de la superficie triguera cosechada afirma rindes superadores en la zóna núcleo. Las expectativas de 27 qq/ha de hace un mes sumaron 3 qq/ha y podría seguir mejorando, «porque los rindes en muchas localidades han superado más que un 10% lo esperado».

Por otro lado, hay temor por los efectos de las heladas y la sequía en el norte de Buenos Aires. Y aún resta por cosechar 400.000 hectáreas con sectores que aún no comenzaron, como en el noroeste bonaerense. Allí, la cosecha es una incógnita; puede haber sorpresa, pero malas: «no creo que sean buenas. Esperamos 30 qq/ha de promedio y en los alrededores menos. Tenemos mucho miedo al efecto heladas», explican técnicos de General Pinto. De todos modos, al cierra de noviembre se esperaba un rinde medio de 30 qq/ha en la región núcleo, rinde que permite estimar ahora una mayor producción que pasa de 2,4 a 2,7 M tn.

En Carlos Pellegrini (centro-sur santafecino) dicen: «fue un año en que no hubo reservas de agua en el perfil y no llovió lo suficiente; seguimos sorprendidos y muy contentos con esto que ha sucedido». Allí, terminaron de cosechar con un rinde promedio de 20 qq/ha, que resultan entre 5 y 10 qq/ha más que lo proyectado. Pero un 5% del trigo no pudo cosecharse por la falta de agua.

Otros sectores de rindes superadores son los alrededores de San Pedro y Baradero. Los rindes cosechados superan incluso los potenciales locales con techos de 55 a 60 qq/ha y pisos de 43 qq/ha. También sucede esto en Bigand (extremo sur santafecino) que termina la cosecha con un promedios de 48 qq/ha. Hacia el noroeste bonaerense, recién se empezará a desvelar la incógnita de los rindes de este año en la próxima semana. En el sureste cordobés, hay una gran variablidad: En Marcos Juárez esperaban 20 y cosechan promedios de 33 qq/ha; a pocos kilómetros en Monte Buey, comentan que los rindes son pobres para el área y lo que esperaban. Están trillando con pisos de 20 qq/ha y techos de 40 qq/ha.

Los motivos

«Es indudable el efecto de lluvias a finales de octubre, pero los resultados han superado lo mejor que podía esperarse de esas tormentas», indica la GEA. En Aldao, un ingeniero que trabaja en distintas partes de la región comenta los siguiente: «hubo muchas sorpresas con rindes de 30 a 50 qq/ha y una gran variedad de resultados. En muchos lotes que esperábamos 50 salieron 30, pero en muchos otros que estimábamos 35 salieron más de 45. Vemos un gran mosaico de situaciones que en general son a favor. Los principales factores que explican esto son genética: hubo variedades muy afectadas por heladas. También un gran efecto de calidad del ambiente y la tecnología aplicada. Pero por otro lado hay casos puntuales que en principio no se encuentran explicaciones fisiológicas de estos resultados favorables».

Insumos en duda

«Existe incertidumbre entre los asesores en cuanto al impacto que podría tener sobre la producción la faltante de insumos claves y el desafío que se plantea la hora de adquirirlos, en particular fertilizantes», añadió el reporte. Los asesores zonales mencionan faltantes de súper simple y superfosfato triple. Aunque aclaran que «ha pasado un tanto desapercibida porque en la zona se fertilizó muy poco la soja por la falta de fondos que atraviesan los productores y por como vienen desfinanciados». Y agregan que en maíz temprano ocurrió algo similar a la siembra, con la urea, pero luego se refertilizó con nitrogenados cuando las condiciones ambientales fueron mejorando el estado del cultivo. Uno de los cultivos más afectados podría ser el maíz de segunda o tardío. Por otro lado reportan faltante de agroquímicos como paraquat, 2,4-D, glifosato, aunque consideran que son baches y que no deberían haber limitado las labores. Pero insisten en señalar la reducción en fertilizantes puede sentirse este año sobre todo en el potencial de los maíces tardíos.

Publicado por Campo Litoral.-