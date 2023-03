Atlético Cavour y NC Neumáticos los primeros campeones en La City

Con 68 goles se cerró la novena fecha del torneo «Furor Indumentaria» en el Complejo La City. En la misma se realizó la premiación de los nuevos campeones de la «E», NC Neumáticos y de la «D» Atlético Cavour. La fecha número 10 se juega miércoles y jueves.

Este lunes se completó la novena fecha del torneo «Furor» que había sido suspendida por las precipitaciones. En la «B» el puntero Kinesio Center goleó y quedó a un paso del título ya que le sacó 4 puntos a sus inmediatos Studio Soft, Manos de Tijera y Fachini Revestimiento que goleó a Demonte.

Por otra parte en la «D», el ya campeón Atlético Cavour se despidió de la categoría goleando y luego tuvo la merecida premiación. Plantería Mi jardín terminó segundo y consiguió el ascenso al igual que Despensa Loly que goleó a Maffesoni.

Y por la última categoría, el también campeón NC Neumáticos que ya se había coronado dos fechas atrás cerró con una derrota y no pudo terminaron el campeonato con puntaje ideal. Rey de Gloria y GM logaron el ascenso.

Estos fueron los resultados: B NIGHT LA PERRADA F.C. 4 – AUTOSERVICIO EL FLACO 2

DEMONTE ARQUITECTURA 1 – SANITARIOS FACHINI 7

KINESIO CENTER 5 – PANADERÍA BRISA 0 C NIGHT

ALVI PROYECTO 0 – GYE S.R.L. 3

AGENCIA LA GANADORA 3 – LA BOTONETA 2

ZINGUERIA OGGIER 3 – INDIRECTO F.C. 0

D NIGHT NUTRIAR 0 – AGENCIA TENEFE 5

MAFFESONI MUEBLES 1 – DESPENSA LA LOLY 4

ATLETICO CAVOUR 4 – EL MOLINO 1 E NIGHT NC NEUMATICOS 1 – MG 2

CENTRAL CORDOBA 0 – GÜEMES F.C. 3

PAIVA F.C. 4 – ARGENTINO (SAN BERNARDO) 5

TU HOGAR, BAZAR Y BLANCO 3 – QUE MIRAS BOBO 0

Así se juega la décima fecha:

A NIGHT

29 MARZO, 2023 PARIS SAN FERNÉ VS DEPORTIVO GAMBETA 9:00 PM CANCHA 4

29 MARZO, 2023 HULK GYM VS EXPRESO CARENA 9:00 PM CANCHA 3

30 MARZO, 2023 TEAM PRO VS FERRO F.C. 8:00 PM CANCHA 1

30 MARZO, 2023 APUKA TUR VS LA BANDA DE FRANCK 9:00 PM CANCHA 2

30 MARZO, 2023 LA ESCARAPELA VS PALO CRUZ 10:00 PM CANCHA 1

B NIGHT

29 MARZO, 2023 MANOS DE TIJERA VS AUTOSERVICIO EL FLACO 8:00 PM CANCHA 3

29 MARZO, 2023 CAPRI SILLONES VS VICTOR HUGO MUEBLES 8:00 PM CANCHA 4

30 MARZO, 2023 DEMONTE ARQUITECTURA VS STUDIO SOFT 9:00 PM CANCHA 5

30 MARZO, 2023 KINESIO CENTER VS SANITARIOS FACHINI 9:00 PM CANCHA 1

30 MARZO, 2023 LA PERRADA F.C. VS SUPER MAYO 10:00 PM CANCHA 4

30 MARZO, 2023 GUSMA S.A. VS PANADERÍA BRISA 10:00 PM CANCHA 2

C NIGHT

29 MARZO, 2023 DISTRIBUIDORA LAS COLONIAS VS ROUND UP F.C. 8:00 PM CANCHA 2

29 MARZO, 2023 EL 69 VS GYE SRL 9:00 PM CANCHA 2

30 MARZO, 2023 ZINGUERIA OGGIER VS HUMBOLDT F.C. 8:00 PM CANCHA 2

30 MARZO, 2023 AGENCIA LA GANADORA VS INDIRECTO F.C. 8:00 PM CANCHA 4

30 MARZO, 2023 MI ABUELA MARTA VS ALVI PROYECTO 8:00 PM CANCHA 5

30 MARZO, 2023 LA RAMBLA VS LA BOTONETA 9:00 PM CANCHA 4