Atentado a Cristina: Perotti dijo que “la unidad es el camino para ganarle al odio”

El gobernador de Santa Fe, Omar Perotti, acompañado por todo su gabinete, compartió este viernes un mensaje en el que repudió el intento de magnicidio contra la vicepresidenta Cristina Fernández de Kirchner, reforzó “el pedido de unidad para luchar contra la violencia de todo tipo y naturaleza” y solicitó “el pronto accionar de la Justicia” para esclarecer las responsabilidades en el hecho.

Vale recordar que el atentado se registró este jueves por la noche, minutos después de las 21, cuando Cristina Kirchner llegaba a su casa de Recoleta. En medio de la muchedumbre que la esperaba, se filtró un hombre que sacó un arma con la que apuntó a la cabeza de la vicepresidenta. Según los testigos que estaban en el lugar, el sujeto gatilló, pero el disparo no salió. Inmediatamente fue detenido.

“Anoche expresamos nuestro total repudio al atentado que recibió la vicepresidenta de la Nación, hoy queremos reforzar el pedido de unidad para luchar contra la violencia de todo tipo y naturaleza. No puede ser que naturalicemos amenazas que reciben un trabajador, un estudiante, una familia, un comerciante o la Vicepresidenta de la Nación. La unidad es el único camino para que el odio no gane”, advirtió Perotti en su mensaje.

Anoche expresamos nuestro total repudio al atentado que recibió la Vicepresidenta @CFKArgentina.

Hoy, queremos reforzar el pedido de unidad para luchar contra la violencia de todo tipo y naturaleza. pic.twitter.com/wWbSIsUU86 — Omar Perotti (@omarperotti) September 2, 2022

No puede ser que naturalicemos las amenazas que recibe un trabajador, un estudiante, una familia, un comerciante, una Vicepresidenta de la Nación. La unidad es el único camino para que el odio no gane. — Omar Perotti (@omarperotti) September 2, 2022

En el video, que fue compartido a través de redes sociales, se ve al gobernador de Santa Fe acompañado por todos sus ministros. “A diario luchamos en nuestra provincia para disminuir los niveles de violencia y sabemos que el único camino es la unidad. Más diálogo y más unidad para todos los argentinos y para todos los santafesinos. Deseamos el pronto accionar de la Justicia y su esclarecimiento, el fortalecimiento del pacto democrático, el compromiso institucional a resguardar son las instancias que complementarán la mejor convivencia de todos los argentinos”, reclamó el mandatario.

En similares términos se había expresado el Presidente Alberto Fernández, quien habló por cadena nacional este jueves por la noche tras el atentado contra la vicepresidenta Cristina Fernández de Kirchner, al que calificó como «el hecho más grave desde la recuperación de la democracia». El mandatario brindó un discurso que duró poco más de cuatro minutos, en el que advirtió que «es necesario desterrar la violencia del discurso político y mediático».

«Cristina permanece con vida porque, por una razón todavía no confirmada técnicamente, el arma que contaba con cinco balas, no se disparó pese a haber sido gatillada. Semejante realidad conmueve a todo el pueblo argentino y en particular a quienes somos sus compañeros que la abrazamos solidariamente con todo nuestro cariño», sostuvo en su alocución.

El presidente convocó a los argentinos a manifestar «el más enérgico repudio» ante lo ocurrido y dijo que es hora de «desterrar la violencia y el odio del discurso político y mediático y de nuestra vida en sociedad». También reveló que ya entabló comunicación con la jueza que está investigando el hecho y le pidió el pronto esclarecimiento del mismo, además de que se asegure «la vida del acusado que se encuentra detenido».