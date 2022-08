ATE extendió las medidas de fuerza por 24 horas más

Este jueves y luego de una reunión del plenario de delegados, desde ATE informaron que las medidas de fuerza se extenderán por 24 horas más, es decir que se incluye este viernes 12 de agosto y de esta forma será un paro por 72 horas. El mismo es sin asistencia a los lugares de trabajo y garantizando las guardias mínimas.

Jorge Hoffmann secretario general ATE le dijo a la prensa: «El plenario de delegados ha decidido prolongar el paro el día de mañana (por el viernes) sin asistencia a los lugares de trabajos. Esto es una demanda muy clara de delegados y delegadas, porque en la jornada de ayer debe admitir que no solo fue de los empleados de ATE, fue un paro de los trabajadores estatales de Santa Fe con un altísimo acatamiento. Lo que quiero decir es que no solo pararon los empleados agremiados sino muchos que no lo están».

«Lo importante no es el protagonismo sindical, sino la lucha de los trabajadores. De cualquier manera insistimos en que todos los sindicatos estatales nos juntemos para llevar adelante medidas en conjunto y no tenemos ningún problema en ser quién o quiénes fijan la fecha, sino la unidad que reclaman los trabajadores en los lugares de trabajo», remarcó.

Cabe destacar que el gremio había anunciado la semana pasada la realización de un paro de 48 horas, sin asistencia a los lugares de trabajo para miércoles 10 y jueves 11 de agosto y en las últimas horas se decidió sumar una nueva jornada.