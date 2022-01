Asumieron los nuevos secretarios municipales de Gobierno y Planeamiento

Ariel Defino reemplaza a Alfonso Gómez en Gobierrno y Carolina Trod de Stessens ocupará el lugar en Planeamiento. Bisang estará a cargo del Inmuha y se esperan otros cambios en enero.

En la asunción de los nuevos funcionarios, la intendenta Ana Meiners sostuvo ante los medios: “No puedo dejar de recordar el paso de Alfonso Gómez, secretario renunciante de Gobierno, a través de todos los años que ha estado con nosotros en la gestión. Decisiones personales lo han llevado a terminar su función y en su reemplazo estará Ariel Oscar Defino quien deja la Secretaría de Planeamiento, donde a su vez lo va a reemplazar Carolina Rita Trod.

Consultada por los posibles cambios en la Secretaría de Obras Públicos, Meiners aclaró que “en este momento la únicas Secretarías que son reemplazadas son estas dos” pero admitió que “durante el mes de enero posiblemente vamos a reestructurar varias áreas de la Municipalidad con una impronta distinta por lo que tenemos que llevar adelante”.

En tanto, confirmó que “en el INMUHA (Instituto Municipal del Hábitat) está designado el arquitecto Nahuel Bisang, un experto compañero de Planeamiento que está trabajando permanentemente con Carolina” Trod y anunció que “Eduardo Kinen se va a incorporar al Gabinete en una especie de coordinación entre el área de Gobierno y las sociedades intermedias y todo lo que llevamos adelante en extensión a la comunidad”.

“El municipio está representado en un montón de instituciones y es un trabajo bastante arduo de llevar adelante, queremos tratar de recomponer todo ese lazo que se fue diluyendo por distintos motivos con la sociedad intermedia”, definió Meiners.

Del acto participaron además el Senador Provincial Rubén Pirola y los actuales secretarios de Hacienda, Obras Públicas, Servicios Públicos y Cultura y Deportes.

El edificio del Correo

Al respecto, se indicó que la obra para restaurar el edificio del ex Correo “fue adjudicada, aunque hubo algunos inconvenientes de papeles, pero la lleva adelante la provincia y estará a cargo de la empresa Pilatti”. Estimó que “con esta demora el plazo de obra se extenderá, pero quédense tranquilos que la obra va a ser ejecutada”.

Pandemia

Ante el aumento de contagios de Covid-19, Meiners afirmó: “Seguiremos trabajando como hemos hecho desde el primer día con el hospital y la parte privada, tratando de hacer lo mejor posible para Esperanza y sus alrededores”.

“Todavía no hay nada definido, el hospital ha cambiado el director aunque sigue el mismo equipo que venía trabajando así que estaremos reunidos viendo de qué manera sorteaos esta nueva ola, pero la ciudadanía debe estar tranquila en que todo lo que podamos ayudar lo vamos a hacer”, señaló.

La palabra de los funcionarios

Trod afirmó que su nuevo cargo en Planeamiento “es un nuevo voto de confianza de la intendenta así que queremos estar a la altura de la circunstancia y queremos sumar dentro de este Gabinete para la ciudad que queremos y que nos merecemos”.

En cuanto al trabajo que le espera, dijo: “Seguiremos trabajando en los proyectos que tiene la Secretaría, que son muchos, que vienen en marcha y a buen ritmo, así que le daremos una vuelta de tuerca en ese sentido, trabajando mancomunadamente con el Instituto Municipal del Hábitat”.

En tanto Defino, valoró: “Tengo un muy buen equipo al lado mío que me viene acompañando y trabajando entre todos, diseñando y armando esta ciudad, y a las pruebas me remito: las obras que hoy se están concretando, son obras que salieron de la Secretaría de Planeamiento hace dos años, en plena pandemia que nos permitió justamente capitalizar ese tiempo en el diseño de esta ciudad”.

“Es muy bueno poder tener una ciudad organizada, planteada, totalmente enseñada para poder ir llevándola adelante y verla concretada, hoy desde otro lugar”, definió.

En cuanto a sus expectativas para el nuevo cargo, dijo: “No tengo otro objetivo más que la ciudad, si estamos acá es por la ciudad y sus habitantes y no nos tenemos que olvidar en ningún momento a este soporte territorial que nos permite vivir sobre él. No hay que olvidar la empatía a tener entre los ciudadanos, porque la ciudad es el otro y si no hacemos nada por el otro, las expectativas se diluyen”.

“Mi función hoy en Gobierno es tener una plataforma más firme, más segura para poder concretar la ciudad que estamos diseñando, que estamos generando y armando a diario”, definió el funcionario quien agregó que el nuevo cargo “significa que la intendenta le ha dado valor a lo que venimos haciendo desde hace dos años”.