Así se jugará el Torneo Oficial de básquetbol 2024

Almagro A defenderá el título obtenido el año pasado y además disputará el Torneo Federal. Por su parte Alma Juniors jugará en la B y aspira a ascender. El torneo se disputará en la primera mitad del año.

El Torneo Oficial 2024 no solamente desde marzo abrirá la temporada a nivel asociativo, sino que vendrá con variantes en relación al formato de disputa.

Los 10 elencos que participarán en la zona A1 tienen su plaza asegurada para el Torneo Prefederal del segundo semestre, como también los DOS que asciendan desde la A2.

Una de las novedades es que no habrá descensos y la cantidad para la edición del 2025 se ampliará a 14 elencos (los otros dos saldrán del segundo certamen A2 del presente año).

Sistema de juego

-Se conformarán dos zonas y habrá dos interzonales, jugando todos contra todos a dos ruedas.

-Se conformará una tabla general del 1º al 10º ubicado, con los 6 primeros descansando y jugando un PLAY-IN con cruces entre 7º vs 10º y 8º vs 9º.

-A partir de conocer los 8 en competencia, se armarán los cruces playoffs, al mejor de tres partidos para determinar el campeón. Recordemos que Almagro A defenderá el título.

Las zonas e interzonales

-A la espera de la confirmación oficial, las zonas estarían integradas de la siguiente manera:

-ZONA 1: Almagro A, Sanjustino, Gimnasia, Rivadavia A y CUST A.

-ZONA 2: Colón (SF), Banco Provincial, Colón (SJ), Unión A y Unión B.

-INTERZONAL 1: Almagro A vs. Unión B; Colón (SF) vs. CUST A; Banco vs. Unión A; Sanjustino vs. Rivadavia A y Gimnasia vs. Colón (SJ)

-INTERZONAL 2: Almagro A vs. Colón (SF); Sanjustino vs. Gimnasia; Banco vs. Colón (SJ); Rivadavia A vs. Unión A y CUST A vs. Unión B.

Fuente Marca Personal Web