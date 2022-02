Así se jugará el Campeonato 2022 de Liga Esperancina de Fútbol

El Comité Ejecutivo formalizó la competencia que se denominará en primera división «Juan Zuber». Serán dos zonas que disputarán la competencia todos contra todos a dos ruedas. Luego se disputarán cruces a modo play off entre los 8 mejores de cada zona hasta llegar al campeón. Participaran 27 equipos.

Tras un 2020 sin actividad y un 2021 con un Torneo Apertura, un Clausura y una Final Absoluta, este año el campeonato de Liga Esperancina vuelve a jugarse como en el año 2019.

Es decir, dos zonas, todos contra todos, y luego los playoffs, para coronar a un campeón.

Al respecto, desde el Comité Ejecutivo de LEF hicieron oficial el reglamento con todos los pormenores del certamen del fútbol mayor que comenzará el domingo 13 de marzo.

REGLAMENTO CAMPEONATO DE PRIMERA DIVISIÓN Año 2022 TORNEO OFICIAL “JUAN BAUTISTA ZUBER”

El Campeonato de Primera División del año 2022 se disputará teniendo en cuenta la siguiente reglamentación:

1 – Los equipos inscriptos se dividirán en 2 (dos) zonas que se denominarán Zona Norte y Zona Sur. Las mismas estarán integradas por las siguientes instituciones:

Zona Norte: Domingo F. Sarmiento, Sportivo del Norte, Asociación Deportiva Juventud, San Lorenzo, San Martín de Progreso, Unión Santo Domingo, Juventud de Laguna Paiva, Boca de Nelson, Libertad de Nelson, SyD Alumni (Laguna Paiva), Tiro Federal de Felicia, Juventud Unida de Humboldt, Atlético Sarmiento y Deportivo Elisa.

Zona Sur: SyD Argentino de Franck, Unión (Esperanza), Defensores del Oeste, Bartolomé Mitre, Unión Progresista, Santa Clara FBC, Belgrano de Sa Pereira, Argentino de López, Central San Carlos, Libertad SJN, Independiente de San Agustín, Atlético Franck y Atlético Pilar.

2 – Primera Fase: Los equipos en cada zona se enfrentarán todos contra todos, a dos ruedas, por puntos.

Se deja establecido que todos los partidos de las últimas tres fechas deberán jugarse el mismo día y a la misma hora.

3 – Una vez terminada la Primera Fase, y quedando los equipos enumerados del 1º al 14º en Zona Norte, y los equipos enumerados del 1° al 13° en Zona Sur, clasifican a la Segunda Fase los 8 (ocho) primeros de cada una de las mismas.

4 – En caso de igualdad de puntos en algunas de las posiciones clasificatorias dentro de cada zona, se tendrá en cuenta por orden cronológico, los siguientes sistemas de desempate:

A – Puntos obtenidos en los partidos disputados entre sí (de ser posible).

B – Cantidad de partidos ganados en toda la fase.

C – Diferencia entre goles a favor y goles en contra, tomando en cuenta todos los partidos disputados en la fase.

D – Mayor cantidad de goles a favor en todos los partidos.

E – Sorteo.

Anexo: para ser tenida en cuenta en la clasificación de Cuartos de Final, Semifinal y Final, se realizará una Tabla en la que se enumerarán los 16 equipos clasificados del 1 al 16. Para la determinación de cada posición, se tendrá en cuenta lo siguiente: primero: La posición obtenida en la 1ª fase; segundo: Los que detenten la misma posición, se definirá entre ellos en base a la mayor cantidad de puntos obtenidos en la 1ª fase; tercero: en caso de igualdad en puntos, se utilizará el siguiente sistema:

A – Mayor cantidad de partidos ganados en la fase 1.

B – Mejor diferencia entre goles a favor y goles en contra, tomando en cuenta todos los partidos disputados en la fase 1.

C – Mayor cantidad de goles a favor en todos los partidos de la fase 1.

D – Menor cantidad de Goles en contra en todos los partidos de la fase 1

E – Sorteo.

5 – Fase 2 (Octavos de Final): Una vez clasificados y enumerados los 8 equipos de cada Zona, se confeccionará una llave de cruces, a saber: 1° Zona Norte vs 8° Zona Sur; 2° Zona Norte vs 7° Zona Sur; 3° Zona Norte vs 6° Zona Sur; 4° Zona Norte vs 5° Zona Sur; 5° Zona Norte vs 4° Zona Sur; 6° Zona Norte vs 3° Zona Sur; 7° Zona Norte vs 2° Zona Sur; y 8° Zona Norte vs 1° Zona Sur.

Cada cruce se realizará a dos partidos (ida y vuelta), teniendo el equipo mejor clasificado en la Fase 1 la ventaja deportiva de elegir localía.

Resultará ganador de cada cruce el equipo que logre: a) mayor cantidad de puntos obtenidos en ambos partidos; b) en el caso de igualdad de puntos, clasificará el equipo que haya obtenido mejor diferencia de goles entre ambos partidos. C) de persistir la igualdad clasificará el equipo que haya obtenido mejor ubicación en la tabla general.

6 –Fase 3 (Cuartos de Final): Una vez clasificados los 8 equipos, se ubicarán en primer término en una tabla, del 1º al 8º. Para la determinación de cada posición, se tendrá en cuenta la clasificación realizada según el Anexo del punto 4 del presente reglamento.

Una vez ordenados del 1° al 8°, se realizará una llave de cruces de la siguiente manera: 1° vs 8°; 2° vs 7°, 3° vs 6°; y 4° vs 5°. Cada cruce se realizará a dos partidos (ida y vuelta), teniendo el equipo mejor clasificado en la Fase 1 del anexo 4 la ventaja deportiva de elegir localía.

Resultará ganador de cada cruce el equipo que logre: a) mayor cantidad de puntos obtenidos en ambos partidos; b) en el caso de igualdad de puntos, clasificará el equipo que haya obtenido mejor diferencia de goles entre ambos partidos. C) de persistir la igualdad clasificará el equipo que haya obtenido mejor clasificación en la tabla general según anexo del punto 4 del presente reglamento.

7 – Fase 4 (Semifinales): Una vez clasificados los equipos, se ubicarán en primer término en una tabla, del 1º al 4º. Para la determinación de cada posición, se tendrá en cuenta la clasificación realizada según el Anexo del punto 4 del presente reglamento.

Una vez ordenados del 1° al 4°, se realizará una llave de cruces de la siguiente manera: 1° vs 4°; y 2° vs 3°. Cada cruce se realizará a dos partidos (ida y vuelta), teniendo el equipo mejor clasificado en la Fase 1 en la fase 1 del anexo del punto 4 la ventaja deportiva de elegir localía.

Resultará ganador de cada cruce el equipo que logre: a) mayor cantidad de puntos obtenidos en ambos partidos; b) en el caso de igualdad de puntos, clasificará el equipo que haya obtenido mejor diferencia de goles entre ambos partidos. C) de persistir la igualdad se ejecutarán tiros libres penales según Reglamento de AFA.

8 – Fase 5 (Finales): Los dos equipos que disputarán la final del Campeonato para determinar el Campeón Oficial de la temporada lo harán en Partido y Revancha, teniendo el equipo mejor clasificado en la Fase 1 del anexo del punto 4 la ventaja deportiva de elegir localía.

Resultará Campeón Oficial el equipo que logre: a) mayor cantidad de puntos obtenidos en ambos partidos; b) en el caso de igualdad de puntos, se clasificará Campeón el equipo que haya logrado mayor diferencia de goles en ambos partidos; c) de persistir la igualdad, se recurrirá a un tercer partido en cancha neutral en la ciudad de Esperanza, que será designada el Comité Ejecutivo de la LEF. En caso de igualdad al término de dicho partido, se definirá por tiros libres penales según reglamento de AFA.

9 – Cualquier detalle no previsto en el presente reglamento será resuelto por el Comité Ejecutivo de la LEF siendo sus fallos inapelables.