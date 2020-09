Asesora del gobierno provincial advierte sobre posibles restricciones en Santa Fe

“La población debe ser comprensiva porque las restricciones no serán permanentes”, aseguró a La Capital la infectóloga Marcela Vera Blanch, integrante del equipo que asesora al gobierno provincial en la pandemia, quien habló de la particular dinámica «de ondas» que tendrán las medidas. La definición de la profesional viene en sintonía con lo que fuentes oficiales ya dan casi como un hecho: la reducción de actividades para frenar la curva ascendentes de casos que registra en todo el territorio de Santa Fe.

