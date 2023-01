Aseguran que de cada $100 que invierte Nación, la provincia de Santa Fe recibe solo $2,65

Lo afirmó el exministro de Economía de Santa Fe, Gonzalo Saglione. Indicó que a noviembre del 2022 Santa Fe quedó en el puesto 22 en materia de inversión pública nacional por habitante. Por debajo solo se encuentran Jujuy y Mendoza, dos provincias opositorias al gobierno de Alberto Fernández.

Según el ex ministro de Hacienda de la provincia, Gonzalo Saglione, “a noviembre de 2022, Santa Fe quedó en el puesto 22 en materia de inversión pública nacional por habitante”. Por otra parte, graficó que de «cada 100 pesos que recauda Nación, Santa Fe aporta 13; pero de cada 100 pesos que invirtió Nación, la provincia solo recibió 2,65».

«La inversión ejecutada, lo efectivamente realizado por el gobierno nacional en Santa Fe durante el 2022 fue un promedio de 5.600 pesos por habitante, representa la mitad del promedio del resto del país y una quinta parte por ejemplo de lo que se invirtió por habitante en la provincia de Formosa», explicó Gonzalo Saglione.

En esa línea, apuntó que se trata de una «situación que se repite año tras año de una discrecionalidad en la distribución de los fondos nacionales que nos perjudica a los santafesinos porque no recibimos las obras, pero también nos perjudica porque al no ejecutarse esas obras en Santa Fe tenemos menos empleo en el sector de la construcción».

El contador y docente de la Universidad Nacional de Rosario puntualizó que “después de Santa Fe (en materia de distribución de recursos) solo están Mendoza y Jujuy, dos provincias opositoras al gobierno nacional. Graficó en declaraciones a la emisora LT 8 de Rosario que «de cada 100 pesos que recauda Nación, Santa Fe aporta 13 pesos, pero de cada 100 pesos que invirtió Nación, Santa Fe recibió 2,65”.

En otros términos, destacó: «Para aportar, Santa Fe representa 13 de cada 100 pero para recibir representamos menos de 3 de cada 100. Evidentemente hay una salida de fondos que se da desde la provincia de Santa Fe hacia Buenos Aires que se redistribuye en el resto del país pero que no está volviendo a Santa Fe».

Recordó que «uno de los mensajes de campaña del gobernador (Omar Perotti) era defender los intereses de Santa Fe». Y resaltó: «Tenemos un gobierno (por el provincial) que no reclama. En anteriores gestiones no han escuchado reclamar por esta discrecional distribución. Bueno, en este caso no es así; tanto el gobernador como su equipo de gobierno, legisladores del mismo espacio político, en lugar de estar reclamándole a los funcionarios nacionales par que esta situación cambie, vienen a plantearnos los números como si Santa Fe se estaría viendo beneficiada con la distribución, cuando objetivamente -cuando se hace el análisis por habitante- no solo que no ha mejorado respecto de años anteriores, sino que me atrevería a decir que ha empeorado».

Luego amplió que “según datos del informe elaborado por la Asociación Argentina de Presupuesto y Administración Financiera Pública (Asap), a noviembre de 2022, Santa Fe quedó en el puesto 22 en materia de inversión pública nacional por habitante. Por cada 1 peso recibido por un santafesino, van 4,5 a un formoseño. Creo que debemos debatir un federalismo en serio”.

