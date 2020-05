Arzobispo Fenoy: Se avecinan momentos muy duros para nosotros, particularmente en el ámbito social

Ante una situación límite se manifiesta qué es lo realmente esencial y aquello que no es más que superficial o superfluo. Hay cosas que, en los momentos decisivos, no sirven para nada, y otras que literalmente nos salvan y son esenciales para vivir en los momentos de mayor peligro. El Señor de la historia nos ayude a ser los constructores de los cambios que son impostergables, a “bajar un cambio” –como dice el Papa Francisco–, a repensarnos, a regenerarnos, a poner la dignidad, la vida, la solidaridad, la esperanza y el sentido de comunidad, en el centro.

Nuestro pueblo, por las reservas morales que todavía conserva, es capaz de asumir las mayores dificultades con dignidad. Todavía estamos de pie, gracias a tantos argentinos que viven el diario y escondido heroísmo del “ahora” y del “nada más que por hoy” y que, con popular ingenio, no bajan los brazos, sino que resuelven solidariamente las situaciones duras de la vida cotidiana, haciendo mucho con tan poco. Ellos desconciertan a quienes abusan del poder, porque saben aprovechar todas las posibilidades de participación y de responsabilidad ciudadana; desaniman a quienes cifran todo en el dinero, porque generan creativamente alternativas de comunión donde el poder económico no encuentra lugar; multiplican gestos gratuitos y desinteresados y se las ingenian para recuperar espacios de fraternidad y de comunicación auténticas prestando atención a quienes están a su lado.