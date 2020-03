Arranca el paro por 48 horas de los docentes con un acto frente a la Regional IV

Los dirigentes no ahorraron críticas al esquema de aumento dado a conocer por la provincia y la más dura fue sin dudas la titular de Amsafé. Alesso señaló que “las clases empiezan en la calle” y consideró: “La discusión que tiene el oficialismo con la oposición (ley de necesidad pública) que es lo que está llevando a este desastre, no es un tema que tengamos que resolver los docentes. Ese es un tema de la Legislatura. No quisiera pensar que los docentes somos objeto de un chantaje para que haya una ley”.

