Ariana Pasini regresó de su misión en Cuba

La joven esperancina estuvo un año en una Misión de servicio que denominan «Punto Corazón». Este martes regresó a la ciudad y fue recibida con una caravana junto al Padre César y numerosos amigos y familiares.

Este martes por la tarde regresó a la ciudad la joven misionera Ariana Passini, luego de haber realizado en Cuba su apostolado misionero con la experiencia de Punto Corazón durante más de un año.

Familiares y amigos la recibieron con gran alegría en una caravana y prepararon el frente de su vivienda para reconocer el servicio brindado y la alegría del servicio compartido.

«Llegó la hora de volver a casa, pero despidiéndome de mi otra casa, la misión sigue solo cambia de escenario y de personas. Solo me queda dar gracias a Dios, a todos nuestros amigos cubanos que me hicieron parte de sus familias y me abrieron las puertas de sus hogares y sus corazones, a mi comunidad y a todos los que de alguna u otra manera me acompañaron en este camino de crecimiento ¡Hasta pronto Cuba! Me hiciste plenamente feliz» escribió Ari en sus redes sociales al compartir imágenes de una experiencia única.

Imágenes RRSS