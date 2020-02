Argentino le arrebató el partido a Almagro sobre el final

Almagro perdió otro partido increíble en su Estadio del “Nido de las Aguilas”, ya que lo ganaba siempre y sólo lo cedió en los últimos segundos, cuando Argentino Frimat lo superó por primera vez en el marcador, para llevarse una victoria muy importane, ganando por 73-70. Lo hizo por la experiencia y el temple de algunos jugadores que fueron claves. El local sin Walter Lezcano (contrae matrimonio este sábado en Chaco), Mateo Aizensztein (viaje) ni los últimos refuerzos Maxmiliano Villalba y Ramiro González (ambos viajando), hizo un gran juego, pero no tuvo la serenidad de mantener la diferencia a su favor en un cotejo parejo, intenso, dramático. Masculló la bronca y la protesta hacia los árbitros que no advirtieron falta en la úlitma acción de Viola, cuadno en toda la noche habían sido muy celosos, pero deberá hacer una autocrítica, para encarar los juegos decisivos de la fase.

