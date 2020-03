Argentino de Rugby M18: Santa Fe perdió en el debut con Córdoba

Entre los 43 jugadores confirmados por el técnico Luciano Bordón, cuatro pertenecen a Alma Juniors: Mateo Nuñez, Axel Rista, Kevin Davezac y Bautista Irigoyen.

El seleccionado juvenil de la Unión Santafesina de Rugby jugó su primer partido en el sector principal del Campeonato Argentino de la categoría que organiza la Unión Argentina de Rugby.

En cancha de Universitario de Santa Fe, el combinado de la USR perdió ante su par de la Unión Cordobesa de Rugby por 48 a 10, en un cotejo que contó con el referato de Mauro Rossi de la URBA.

En la derrota ante Los Doguitos los puntos de la USR llegaron por intermedio de un try del wing Juan Cruz Fleitas (CRAI), más una conversión y un penal del medio scrum Juan Cruz Strada (Santa Fe Rugby).

En la próxima fecha, a jugarse el sábado 14 de marzo, Santa Fe deberá visitar al combinado de la Unión de Rugby de Cuyo, en cancha de Marista RC. El plantel retomará los entrenamientos el lunes, y el jueves por la tarde emprenderá viaje a la provincia de Mendoza.

Declaraciones de Gisela Acuña (entrenadora).

«Fueron buenos nuestros primeros diez minutos, después bajamos, tuvimos un bache y ellos lo supieron aprovechar muy bien. Córdoba es un rival muy fuerte, es uno de los favoritos, y supo marcar en el momento exacto».

«En el segundo tiempo buscamos ser protagonistas del partido, nos faltaron algunas conexiones, producto de la fatiga y del haber sido el primer partido. Nos costó mucho, y no lo pudimos remontar».

«Pudimos ver la muy buena actitud de los chicos, y de los jugadores destaco que evidentemente quieren más. Bueno, ahora ya está, perdimos, y debemos plantear el próximo partido. Dejamos que hagan su duelo, que procesen este resultado adverso, para ya después pensar en Mendoza que es el rival que sigue».

Síntesis – Santa Fe 10- Córdoba 48

Santa Fe: Mateo Núñez, Pedro Ambort y Bautista Sakr; Lorenzo Colidio y José León Cáceres; Pedro Rubiolo, Joaquín Torres (capitán) y Marcos Ribot; Juan Cruz Strada y Francisco Ávalos; Mauricio Mansilla, José Francone, Santiago Gorla, Juan Cruz Fleitas y Juan Ignacio González. Entrenador: Luciano Bordón.

Ingresaron: Lisandro Fonti, Santino Corti, Agustín Giménez, Justo González Viescas, Axel Rista, Ticiano Hang y Lautaro Rivas.

Córdoba: Boris Wenger, Lucas Bredanini y Genaro Ballarino; Giuliano Petiti y Lautaro González Las Heras; Lorenzo Aramayo, Manuel Cugat y Lucio Willington; Agustín Moyano y Franco Avaca; Thomas Nihoul, Mauricio Kember, Joaquín Soldevila, Facundo Cassutti y Felipe Acuña. Entrenador: Diego Ghiglione.

Ingresaron: Ignacio López, Agustín Córdoba Brugnoni, Luciano Lampasona, Gastón Garayzabal, Ignacio Ceppolino, Valentín Pieretto, Nicolás Hitt Reyes y Juan Ignacio Pérez Jaime.

Primer tiempo: 2´ try Avaca convertido por Kember, 5´ penal Juan Cruz Strada, 8´ try Juan Fleitas convertido por Strada, 20´ try Lautaro González, 28´ try Casutti convertido por Kember, 30´ try Agustín Moyano convertido por Kember.

Parcial: Santa Fe 10- Córdoba 26.

Segundo tiempo: 5´ penal Kember, 9´ try Boris Wenger convertido por Kember, 25´ try Gastón Garayzabal convertido por Kember, 29´ try Juan Ignacio Pérez Jaime convertido por Kember.

Amarillas: Boris Wegner (Cba), Mauricio Mansilla y Juan Cruz Fleitas (Santa Fe).

Info: PRENSA Unión Santafesina de Rugby.

Fotos: Franco Perego.