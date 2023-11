Argentina elige nuevo Presidente: boletas, padrón y logística

Casi 36 millones de personas (35.843.312) están habilitadas en todo el país para participar el próximo domingo de la segunda vuelta electoral en la que se definirá el nombre del próximo Presidente argentino: Sergio Massa (Unión por la Patria) o Javier Milei (La Libertad Avanza).

Es el único cargo en disputa junto al de vicepresidente (Agustín Rossi y Victoria Villarruel, respectivamente), por lo que en el cuarto oscuro habrá solo dos boletas.

En este sentido conviene aclarar que serán válidas las boletas de ambas fórmulas con la fecha del 19 de noviembre pero también las que se utilizaron en las generales del 22 de octubre. Lo que no puede variar es el diseño, las fotografías, colores, etc.

Para explicarlo bien, así lo estableció la Cámara Electoral Nacional en una acordada extraordinaria, donde dispuso que son válidas para votar en el balotaje del domingo las boletas que fueron oficializadas para la primera vuelta que se realizó el 22 de octubre, en la categoría de candidatos a Presidente y Vicepresidente de la Nación.

Del mismo modo, son válidas las boletas oficializadas para este domingo 19 “respetando el diseño y sin otra modificación”.

En cambio no son válidas las que se utilizaron en las primarias abiertas, simultáneas y obligatorias (PASO) que se disputaron el pasado 13 de agosto.

El padrón también es el mismo al utilizado el 22 de octubre, es decir, que no hubo incorporaciones. Tampoco varía el lugar de votación. Sin embargo, se recomienda consultar en https://www.padron.gob.ar, para confirmar que se trate de la misma sede o para chequear en el caso de aquellos que no concurrieron a las urnas en las generales de octubre.

En la provincia

En Santa Fe, son 2.818.820 las personas habilitadas para votar, cifra que representa el 7,86% del total nacional. Son 81.228 los menores de 18 años para quienes el voto está habilitado aunque no es obligatorio.

El domingo habrá 8332 mesas de votación dispuestas en todo el territorio provincial, que involucran un despliegue de 16.664 autoridades de mesa. Estas serán las mismas que fueron convocadas en los comicios de octubre; no hubo un nuevo llamado para esta fecha.

A lo largo y ancho de la bota santafesina habrá 1429 locales de votación.

Podrán emitir su sufragio las personas que figuren en el padrón electoral y que acrediten su identidad con documento habilitante.

Por el contrario, no podrán hacerlo quienes no figuren en el padrón de mesa, no presenten documento habilitante, figuren en el padrón electoral como anulado o anulada aunque aleguen error, o presenten un documento anterior al que figuran en el padrón.

Custodia

A todo esto, unos 86.000 efectivos de las fuerzas armadas y de seguridad nacionales y provinciales están afectados al dispositivo de custodia y seguridad de la segunda vuelta electoral.

En cada elección se detalla cómo es la logística en materia de seguridad. Pero en esta ocasión el dato cobra mayor relevancia, dadas las sospechas que planteó la agrupación libertaria sobre el rol de Gendarmería.

El operativo de este domingo tendrá cobertura en todos los locales de votación del país y estará a cargo del general de brigada Jorge Fabián Berredo, designado como comandante general electoral (CGE) para las elecciones de este año, según informó el Estado Mayor Conjunto en un comunicado de prensa.

De la tarea, que se inició este viernes con el traslado de las urnas, participa personal del Ejército, la Armada y la Fuerza Aérea, como asimismo efectivos de la Gendarmería Nacional, la Prefectura Naval, la Policía Federal, la Policía de Seguridad Aeroportuaria y las policías provinciales.

Como ya es habitual, las urnas se distribuyen por distintos medios de transporte, en un operativo acorde a la variada geografía argentina. Así es como a los efectivos uniformados se suman vehículos terrestres, un avión «Hércules» C-130, 14 helicópteros, cuatro embarcaciones y alrededor de 90 mulas para llegar a zonas montañosas.

El CGE conduce y ejecuta a través de 24 distritos electorales la custodia y seguridad del acto electoral, abarcando lugares de acopio de material, la vigilancia de los locales donde funcionarán las mesas receptoras de votos, la custodia de las urnas y la documentación durante su transporte en los vehículos del Correo Argentino, como así también los lugares de recuento provisorio y escrutinio definitivo.

El dispositivo es un trabajo integrado con la Cámara Nacional Electoral, la Dirección General Electoral y el Correo Argentino.