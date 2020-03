Argentina – Cuarentena: Así es el labor en la industria lechera

Al lado de las vacas lecheras la actividad no se frena y mucho menos en la fosa, ya con algunos cuidados más que se van multiplicando lentamente. Más higiene, algunos barbijos y con menos mates compartidos el ordeñe se sigue haciendo para que la leche no falte.

Entre estacionalidad y más disponibilidad de materia prima lo que se entiende es que en el mercado interno esta crisis hará que se replanteen los esquemas productivos, que todo el consumo que no se dará en restaurantes, bares y hoteles deberá volcarse al consumo en hogares de la mejor manera y que se precisará mayor colaboración de la actual por parte de la gremial lechera para poder mover personal entre líneas de producción y rediseñar los esquemas de turnos de trabajo, sobre todo para cubrir a la mano de obra que no puede acceder a las empresas en medio de esta contingencia.