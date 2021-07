Arduo trabajo para lograr mejoras de caminos rurales

El decano de la Facultad de Ciencias Agrarias de la UNL, Norberto Gariglio, recordó que el Nodo Pilar –creado en 2014– es una asociación público-privada entre la región CREA Santa Fe Centro, la Cooperativa Guillermo Lehmann y la Facultad de Ciencias Agrarias de la UNL, y entre los principales proyectos de trabajo se encuentra la problemática de los caminos rurales.

En diálogo con la CSC Radio, Gariglio sostuvo que “desde la catástrofe climático de abril de 2016 desde el Nodo Pilar se decidió trabajar en el tema de los caminos y para eso se convocó a los senadores departamentales de Las Colonias y Castellanos con la idea de trabajar también con los presidentes comunales”.

En tal sentido, destacó que “ya van seis de años de trabajo en un ambiente muy lindo, donde se avanzó mucho y todo está culminando con la provincia poniendo en práctica políticas públicas en relación a este tema con el programa Caminos de la Ruralidad, lo cual es muy valioso”.

Informó en ese marco que “en la última reunión del Nodo se difundió cómo va la presentación de proyectos en el marco de dicho programa y se contó con la presencia de presidentes comunales y autoridades provinciales relacionadas con el tema, el director provincial de Lechería, Abel Zenclussen, y el director provincial de Coordinación y Articulación Territorial, Matías Georgetti”.

“Lo de abril de 2016 fue algo atípico y desnudó totalmente las falencias que tenemos en este tema, y la verdad que la comunicación es un factor limitante para que la gente esté en el campo, los caminos, y hoy la conectividad digital también influye mucho para que la gente quiera estar en el campo. La verdad que es necesario que la provincia haya adoptado estas políticas y esperamos que realmente se pueda hacer extensivo el programa a esta zona de la cuenca lechera que es la generadora de riquezas de nuestra zona y que necesita con urgencia de los caminos”, analizó Gariglio.

Explicitó que “en el documento que elaboró el Nodo de caminos rurales se mencionaron las localidades que todavía no tienen acceso pavimentado, que son muchas, como Santa María del Departamento Las Colonias o Videla y Bigand del Departamento Castellanos. Son unas 20 localidades que representan unos 90 kilómetros que necesitan pavimento para que ninguna localidad de los dos Departamentos tenga problemas en el acceso. No obstante, no es un tema que actualmente se esté tratando específicamente”.

Finalmente, reflexionó que “las comunidades deben entender que para tener mejores ciudades hay que tener mejor ruralidad, una ruralidad que no tenga condiciones adecuadas termina siendo contraproducente para las ciudades, terminan con más desempleo, más villas miseria, más inseguridad y esto hay que tenerlo en cuenta, por eso es necesario hoy invertir en la ruralidad para tener una mejor calidad de vida y una mejor situación económica como sociedad, ya que la riqueza en nuestra región comienza en lo rural”.