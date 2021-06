Árbitros de básquet de Santa Fe en torneos preolímpicos

Leandro Lezcano viajará a Canadá y Juan Fernández a Lituania donde se disputarán torneos para ingresar a la competencia mundial de Tokio.

Los jueces santafesinos fueron notificados de sus destinos para pitar en dos preolímpicos que clasificarán equipos para los Juegos Olímpicos de Tokio.

Se acercan los cuatro Preolímpicos para completar los cuatro equipos que le darán vida a los 12 que lucharán por el oro, plata y bronce en los Juegos Olímpicos de Tokio.

Y en dos de esos mini certámenes dirán presente los dos jueces santafesinos que también están designados para la cita olímpica.

Leandro Lezcano viajará el miércoles a Canadá, donde en la ciudad de Vitoria se disputarán un pasaje a Tokio, además del anfitrión, Grecia, China, Uruguay, República Checa y Turquía.

Asimismo, Juan Fernández partirá el jueves a Lituania, donde en Kaunas buscarán llegar a los Juegos Olímpicos, junto al organizador, Corea, Venezuela, Polonia, Eslovenia y Angola.

Martes 29 de junio (hora argentina)

Polonia vs Angola – Kaunas 10.30 hs

Alemania vs México – Split 11.30 hs

Puerto Rico vs Sengal – Belgrado, 11 30 hs

Lituania vs Venezuela – Kaunas , 13.30 hs

Tunez vs Brasil – Split, 15.00 hs

Dominicana vs Serbia – Belgrado, 15.15 hs

Grecia vs Canadá – Victoria, 20.05 hs

Uruguay vs Turquía – Victoria, 23.35 hs

Miércoles 30 de junio (hora argentina)

Angola vs Eslovenia – Kaunas, 10.30 hs

México vs Rusia – Split, 11.30

Senegal vs Italia – Belgrado, 11.30

Venezuela vs Corea del Sur – Kaunas, 13.30

Brasil vs Croacia – Split, 15 hs

Serbia vs Filipinas – Belgrado, 15.15

Canadá vs China – Victoria 20.05 hs

Turquía vs Rep. Checa – Victoria 23.35 hs

Jueves 1 de julio (hora argentina)

Eslovenia vs Polonia – Kaunas 10.30 hs

Rusia vs Alemania – Split, 11.30 hs

Italia vs Puerto Rico – Belgrado 11.30 hs

Corea del Sur vs Lituania – Kaunas, 13.30 hs

Croacia vs Túnez – Split, 15 hs

Filipinas vs Dominicana – Belgrado, 15.30 hs

China vs Grecia – Victoria, 20.05 hs

Rep. Checa vs Uruguay – Victoria, 23.35 hs

Marca Personal Web