Apuka Tur y La Perrada FC, los nuevos campeones de La City

Este jueves se completó la novena fecha del torneo «Night» en el Complejo La City. En la «B» Apuka Tur se quedó con el campeonato por diferencia de gol y La Perrada FC se coronó por primera vez en la «D». Mañana se juega la definición del «clásico» de los sábados. La novena fecha se despidió con dos nuevos campeones, en la «B», llegaban tres equipos con el mismo puntaje, Apuka, La Escarapela y Hulk. Apuka ganó 3 a 0 a J. A. y esperaba lo otros resultados, ya que la diferencia de gol con La Escarapela era de 6, pero también ganó por el mismo resultado. Hulk corría de más atrás tenía que meter 14 pero lo le alcanzó. Así que Apuka obtiene otra estrella más.

Por otra parte en la «D», La Perrada FC derrotó a Indirecto y se coronó por primera vez en La City. El escolta fue Studio Soft que tuvo que trabajar mucho para derrotar a Demonte y se quedó con el segundo puesto. Completó el podio Manos de Tijera y logró el ascenso.

Y en la «E» restan dos fechas y Humboldt FC se encamina al título ya que derrotó al que venía como escolta El 69. Ahora el que está segundo es Carri El Mono ya que el martes había goleado a Los Pendeviejos.

Todos los resultados: A NIGHT SUPER MAYO 0 – SANITARIOS FACHINI 3

PAPRIKA 0 – CAPRI SILLONES 3

B NIGHT

APUKA TUR 3 – J.A. CONSTRUCCIONES 0

HULK GYM 10 – LA SCALONETA 4

D NIGHT MANOS DE TIJERA 3 – LA MANUCHO F.C. 0

DEMONTE ARQUITECTURA 1 – STUDIO SOFT 2

GUSMA S.A. 1 – VIDRIERIA CERSU 3

LA PERRADA F.C. 3 – INDIRECTO F.C. 1

PANADERÍA BRISA 4 – GONELLA F.C. 3 E NIGHT

FEIJO Y LOS REYES 1 – LA TERMI 3

EL 69 1 – HUMBOLDT F.C. 2

Se viene la última fecha del «clásico» de los sábados:

CANCHA 3

LA GALGONETA VS INTER DEL GORDO ALEGRE 13 HS

NC NEUMATICOS VS NOTTINGAM MIEDO 14 HS

CANCHA 5

PANADERIA DON JERONIMO VS REAL BAÑIL 13 HS CAMPEON E

AGROVET FC VS CHS MECANICA 14 HS CAMPEON D

EGC CONSTRUCCIONES VS LOS DISTINGUIDOS 15 HS CAMPEON A

BARBERIA B&R VS PICO Y PALA 16 HS CAMPEON B

LA RAMADA NUTRICION VS LOS GEDES 17 HS CAMPEON C

CANCHA 6

EL DESCARTE FC VS LOS SIN NOMBRES 13 HS CAMPEON E

LA TRANQUERA VS AL PIE FC 14 HS CAMPEON D

LA RENOLETA VS LOS SOLDADOS DE MENEM 15 HS

LOS PIMIENTOS VS LOS JAGUARES 16 HS CAMPEON B

CULTURAL VS ALVIN PROYECTO 17 HS CAMPEON C

CANCHA 7

LAS LATAS VS ARGENTINOS SB 13 HS

LG SENIOR VS METALURGICA SANTIAGO 14 HS

LOS PATADAS AL TOBILLO VS LOS TIGRES 15 HS

NIUPI FC VS LA SUB 21 16 HS

PIZZERIA SAN ANTONIO VS TACTICO FC 17 HS

CANCHA 8

MANCHESTER LA CITY VS HACHAZO FC 13 HS

UNIVERSIDAD SIGLO 21 VS VERDULERIA DON ERNESTO 14 HS

CM ELECTRICIDAD VS CEBOLLITAS FC 15 HS

ALIANZA FC VS LA MANUCHO 16 HS

LOS MINIONS VS LOS MILLO 17 HS