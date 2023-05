Aprueban el voto joven en Santa Fe: unos 60.000 jóvenes podrán sufragar para cargos locales

Llegadas las elecciones 2023 en donde se renovarán los mandatos de presidente, gobernadores, intendentes y concejales en la provincia se dispuso por resolución del Tribunal Electoral que los jóvenes santafesinos de 16 y 17 años puedan votar en los comicios provinciales, además de en los nacionales. La novedad fue la resolución del propio Tribunal Electoral que preside Daniel Erbetta que habilitó el voto joven en la provincia.

En los últimos días quienes se habían hecho eco de la situación fueron los diputados Rubén Giustiniani y Agustina Donnet, ambos del bloque Igualdad, quienes previo al dictamen del procurador habían presentado el pedido al Tribunal Electoral para que se emitiera la resolución habilitante a que los menores de 18 años puedan emitir sufragio, tal como sucede en las demás provincias en elecciones provinciales y municipales donde si está habilitado el voto joven.

El procurador general Jorge Baraguirre había emitido previamente dictamen de la resolución, por lo que solo restaba que el tribunal se expidiera para posibilitar el sufragio de los más de 60.000 jóvenes en esta franja etaria en la provincia, lo cual se definió este martes.

El antecedente es el envío del proyecto de voto joven a la Legislatura que había ocurrido en 2021 de parte del ejecutivo, con la firma del actual gobernador Omar Perotti. En tal caso y hasta la fecha aún no se trató el proyecto en la Legislatura, estando ya próximos a los comicios de 2023.

El Tribunal Electoral, con sus vocales titulares (Alfredo Ivaldi Artacho y Armando Luis Drago) y su presidente Daniel Erbetta, emitió dictamen de cara a las elecciones provinciales de este año que comienzan el 16 de julio con las Primarias Abiertas, Simultáneas y Obligatorias (Paso) y culminarán el próximo 10 de septiembre con las generales. La necesidad de celeridad en la resolución pasó por la cuestión de plazos electorales para actualizar padrones de cara a los comicios.

El proyecto no fue tratado por la Cámara Alta en dicho período, por lo que se lo incluyó en las sesiones extraordinarias de 2022 y posteriormente en las de 2023 para que no perdiera estado parlamentario. Lo cierto es que la ley nunca salió ni siquiera de comisiones, jamás fue discutida en el recinto y fue puesta en tela de juicio por ser la provincia de Santa Fe el único distrito en el país que no tenía habilitados a los jóvenes de 16 y 17 años.