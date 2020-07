Apertura de supermercado los domingos: “Hay un fallo judicial y no queda otra que acatarlo”

No obstante ello, indicó que “al no estar de acuerdo con esta visión, una cadena de supermercados hizo una presentación individual con un amparo ante juez para que les dejen abrir hasta tanto se resuelva la cuestión de fondo; recurso que el juez les concedió con lo cual puede empezar a abrir solamente este supermercado, que es el DAR”.

En diálogo con la CSC Radio y EDXD , Gómez aclaró que “hay una ordenanza que tiene absoluta y plena vigencia y que prohíbe la apertura los días domingo de aquellas superficies que superan los 120 metros cuadrados y no son atendidos por sus dueños, es decir que cuentan con empleados”. “Esto está vigente porque la cuestión de fondo no ha sido resuelta en la Justicia y además en términos generales los patrones de hábitos de consumo de la ciudad se han aggiornado y no es una necesidad para el ciudadano de Esperanza tener el domingo abiertos los grandes supermercados”, explicó.