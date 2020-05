Apertura de gimnasios: “No somos un centro de estética, trabajamos para y por la salud”

Asimismo, remarcaron que “hay mucha gente que no lo hace por estética y cada vez es mayor la cantidad de gente que lo hace por salud, por necesidad. Mucha gente se acerca con prescripción médica y por eso luchamos, porque en cierta forma estamos emparentados con la salud, no somos un centro de estética, trabajamos para y por la salud primero que todo”.

Como ejemplo, planteó que “si en la plaza con el distanciamiento lógico de 1,5 metros todo el mundo se pone a hacer gimnasia no hay absolutamente ningún riesgo de contagio, y si en un gimnasio están las medidas preventivas, el protocolo de distanciamiento y se sigue toda la parte de higiene, no hay riesgo; además la cantidad de gente sería por hora y de acuerdo a la cantidad de metros cuadrados, sería una cosa ordenada, no masivamente”.

Además, remarcó que “en esta zona hay que destacar que no hay ningún tipo de contagio, no hay casos, por lo tanto se podría implementar la autorización desde la parte gubernamental –no municipal porque ellos reciben directivas- y ampliar la posibilidad de que la gente salga”.