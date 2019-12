Anuncian un tractorazo para mañana en Rosario

“Somos 200 productores de San Lorenzo, Ricardone, Roldán, Palacios, Carcarañá, San Jerónimo Sur, Lucio López y Funes, que después del anuncio nos empezamos a juntar en el cruce de la AO12 y la 34, y que desde hace 10 días estamos con la medida del cese de comercialización, la que se ha comunicado a los acopios, las cooperativas y los transportistas. Además, desde hace una semana decidimos no pagar impuestos por tiempo indeterminado”, agrega. «Hoy no se descarta ninguna medida, pero no queremos la violencia. Pasa que el descontento es muy grande”, resume.

