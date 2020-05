Antonio Laje arribó a Rafaela como piloto para un operativo de urgencia del INCUCAI

Fueron tres las aeronaves que llegaron al aeropuerto de Rafaela, una de ellas copiloteada por el periodista y conductor televisivo Antonio Laje. El personal médico que arribó fue escoltado -tanto en su llegada como al concluir el operativo- con sirenas hasta el Hospital “Dr. Jaime Ferré”. La operación duró cerca de cinco horas. Comunicado oficial La dirección del efector público emitió un comunicado, el cual se transcribe a continuación: “Pasadas las 18 hs culminó la ablación múltiple en el Hospital Jaime Ferré, operativo a cargo del CUDAIO, personal del hospital y asociación civil honrar la vida. La donación incluyó corazón, hígado, páncreas, riñones y córneas; con destinos al Hospital Italiano de Bs As, Hospital Británico Bs As y Hospital Cullen de Santa Fe. La Dirección del Hospital acompaña el pesar de la familia y enaltece el gesto de grandeza al continuar dando vida”.

