Ante la pandemia, el Taller de Producción “Ubajay” y otras 160 entidades del país reclaman asistencia

Pero, las Instituciones que gestionan esos emprendimientos productivos, salvo una Provincia, NO RECIBE ASISTENCIA ECONÓMICA ALGUNA POR PARTE DEL ESTADO para hacer frente a sus obligaciones mensuales (sueldos, cargas sociales, pago de servicios, seguros, costos por mantenimiento de equipamiento o edilicio, etc.)

Explicitó que “hay talleres en serias dificultades porque no han podido acceder a otro tipo de beneficios como MiPymes, prorroga de cargas sociales y demás” y lamentó que “siempre estamos en un gris porque no somos ni una cosa ni la otra”.