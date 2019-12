Ante la copiosa lluvia el gobierno de la ciudad solicita precaución

A los vecinos, prevención ante lluvias copiosas: 1) No arrojar elementos que puedan obstruir los sumideros, ni depositar residuos en la vía pública, ya que esto puede producir serios inconvenientes en el normal funcionamiento de los desagües pluviales. 2) En caso de encontrar alguna calle anegada, evitar circular por ella. 3) No manipular artefactos eléctricos que hayan estado en contacto con el agua.

You may also like