Ante la aparición de casos de Covid, Humboldt restringió actividades por 7 días

En cuanto a la realidad en la localidad, dijo que “hay que estar muy atentos a la situación, y desde el viernes pasado se pide a los vecinos que no concurran a los parques, plazas y paseos de esparcimiento que no están habilitados, se pidió suspender por una semana los oficios religiosos, la concurrencia a los gimnasios y los clubes que habían empezado con un nivel de actividad para mayores de 12 años; y por suerte hubo un muy buen acompañamiento”.

De todos modos, comentó que “hay un lugar de contención preparado para el caso en que los pacientes no tengan condiciones en su casa; se trata de un lugar de aislamiento que es un hotel que no se estaba usando y hoy es propiedad del Club Atlético Sarmiento con quien se hizo un comodato de uso sin lucro por parte del club”.