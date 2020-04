Anses, la gran ausente, debe ser actividad esencial

El personal de la Anses está capacitado para hacer frente a esta emergencia. Las oficinas pueden abrir sus puertas siguiendo los protocolos de seguridad para resguardar tanto a los trabajadores como a los beneficiarios. Y es la Dirección Ejecutiva quien debe garantizar que se cumplan los protocolos, se provean elementos de protección sanitaria (barbijos o cubre bocas, alcohol en gel, etc), se acondicionen las oficinas que no cumplan con las condiciones se seguridad sanitaria y se contemplen excepciones para aquellos trabajadores que integran población de riesgo.

Mucho se ha dicho y escrito ya sobre las responsabilidades y poco felices intervenciones de la Dirección Ejecutiva de la Anses durante la cuarentena, especialmente debería ser recordado el pasado 3 de abril que por falta de coordinación entre Anses y el Banco Central cientos de miles de jubilados se expusieron al contagio del COVID-19. No menos inocente es el accionar irresponsable de un sindicato sectorial de Anses, Secasfpi. Como muestra sirva un botón dice el refrán… el pasado 20 de abril Secafspi organizó una “charla abierta de formación política sindical” con Amado Boudou, el único ex Vicepresidente argentino de la historia condenado por la Justicia, actualmente cumpliendo arresto domiciliario. Flaco favor pareciera que La Cámpora, agrupación que controla Anses y Pami, le hace al Presidente.

Asimismo, miles de trámites de inicio de jubilaciones y pensiones han quedado paralizados o no se han iniciado. Un ejemplo. Una UDAI mediana gestiona por día 24 inicios de jubilación. Si solo se toman los casos de una sola UDAI, resultan 480 personas que no han podido iniciar su jubilación desde el inicio de la cuarentena. Y si se multiplica por la cantidad de UDAI que inician jubilaciones, resultan cerca de 10 mil personas que no han podido acceder a su derecho a jubilarse.