Aniversario de la declaración de los Derechos del Niño

El derecho a la vida, la supervivencia y el desarrollo.

La participación infantil

Derechos generales de los niños/as:

“Tengo derecho a decir lo que pienso”

“Tengo derecho a jugar”

“Tengo derecho a ir a una escuela”

“Tengo derecho a tener un nombre y una nacionalidad”

“Tengo derecho a tener una familia y vivir dignamente”

“Tengo derecho a recibir ayuda cuando no me sienta bien”

“Tengo derecho a vivir sin miedo”

“Tengo derecho a que me traten bien”