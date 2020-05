Angelini: “El kirchnerismo le vuelve a meter la mano en el bolsillo al jubilado”

Para finalizar, Angelini aclaró que “la fórmula de movilidad que se ha suspendido no ha sido derogada y actualmente no existe ninguna pauta de movilidad fijada por ley para garantizar el derecho constitucional. Por ello, el vencimiento de los 180 días de suspensión implica que la fórmula de movilidad sancionada en 2017 debe recobrar vigencia hasta que se sancione una nueva ley de movilidad”.

You may also like