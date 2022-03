Andrea Martínez impulsa el debate del Plan de Accesibilidad con su propio dictamen

La concejal radical presentó sus modificaciones al proyecto enviado por la intendenta donde solicita más plazo de financiación, incluye más cuadras, pasa cuadras a pavimento de hormigón y ratifica que los desagües troncales deben ser excluidos de los costos del plan. Martínez incorpora dos novedades: control en la calidad del hormigón y registro de oposición por zonas.

El debate del Segundo Plan de Accesibilidad debe darse en las próximas semanas por lo que la concejal de Juntos por el Cambio presentó su dictamen como resultado de un trabajo realizado durante varias semanas para sumar propuestas propias y otras que surgen de la recorrida por los barrios incorporados al proyecto. «Voy a defender una obra de calidad al menor costo posible», explicó.

“Los vecinos de nuestra ciudad siempre han realizado un gran esfuerzo económico para contar con las obras, se hace necesario encontrar nuevas formas de financiamiento que faciliten la concreción del plan”, agregó Andrea Martínez.

Con el inicio del período de sesiones ordinarias 2022 se ponen en consideración los proyectos que se encuentran en las distintas comisiones para su posterior debate en el recinto, la concejal adelanta su posición que surge del trabajo, de la recorrida y el contacto con los vecinos en relación a este tema.

“Evitar los errores que había advertido en el plan anterior antes de su ejecución y que no fueron considerados me impulsan a presentar las modificaciones que planteo” afirmó la concejal que desde su banca mantuvo un control permanente sobre el avance del primer plan, recordando que la gestión lo terminó dos años más tarde y donde el ripio como tipología constructiva no fue la solución anunciada.

“Desde mi lugar de concejal y como representante de los vecinos voy a defender una obra de calidad al menor costo posible, para eso analizamos con el equipo que me acompaña una serie de propuestas que voy a defender, entendiendo que del debate de los distintos bloques que integran el Concejo va a surgir el mejor plan para los vecinos”, agregó.

“Coincido con la intendenta que las mezquindades políticas atentan contra la ciudad, que el toma y daca de los acuerdos políticos nos alejan de la gente y si bien todo proyecto del Ejecutivo debe ser impulsado por los concejales de su mismo partido, entiendo que debemos dar el debate de cara a la gente para lograr la mejor obra posible, por eso ya fijo mi postura pública y solicito el debate”, explicó Martínez.

Más financiación, cumplir el plazo de obra y desagües troncales con cargo del municipio

“Una de las propuestas es que al igual que el anterior plan los desagües troncales no se incluyan en el costo, incrementar a 72 cuotas en lugar de 60 la financiación, ya que la experiencia demuestra que no fue posible realizarlo en el tiempo convenido y esto abarataría la cuota que deben pagar los vecinos” dijo Martínez.

“El costo de las obras genera un esfuerzo económico muy grande para los vecinos, por eso la obra debe ser de calidad y con los controles necesarios para garantizar una adecuada durabilidad, sin costosas y tempranas tareas de reparación, que finalmente nos cuesta más caro a todos los esperancinos”.

Registro de oposición por zonas

“Una manera de asegurar la concreción de la obra es que el registro de oposición sea realizado por zonas en lugar de uno para todo el plan, esta es una manera transparente para que los vecinos se comprometan con la necesidad de tener las mejoras”, explicó.

“Para el primer plan se instrumentó un registro de adhesión y entiendo que el esfuerzo debe estar dado en difundir la obra para enriquecerla. En reuniones de comisión con vecinales advertimos que el Ejecutivo nunca les presentó el nuevo plan y esa falencia debemos revertirla desde el concejo. Los vecinos deben saber de las mejoras mucho antes de la notificación de pago”, sentenció Martínez.

Más cuadras en obra y menos pavimento articulado

La concejal que con la presentación del dictamen habilita el debate en comisión, confirmó que “en este tiempo de diálogo con los secretarios del Ejecutivo enumeré una serie de calles que quedaron fuera del Plan que podrían ser incorporadas si no existe impedimento hídrico por encontrarse dentro de los sectores a ejecutarse en el nuevo plan; de la misma manera que solicito cambio de tipología de ripio con cordón a pavimento y de pavimento articulado a pavimento de hormigón con la incorporación de sectores con pavimento de alto tránsito”.

Control en la calidad del hormigón

“Teniendo en cuenta que hay tantos pavimentos nuevos que se rompen y como mi rol es el control, pido incorporar al proyecto una Ordenanza que ya presenté para que en el nuevo Plan de Accesibilidad se realicen los controles necesarios en todas las etapas del proceso de la obra, desde el proyecto hasta la ejecución de los trabajos, y que además se efectúe un relevamiento de la situación de los pavimentos ya construidos”, explicó la concejal.

“Esta propuesta surge de la observación y de continuos reclamos de vecinos, sobre deficiencias en los pavimentos ejecutados en el Plan de Accesibilidad recientemente finalizado, que recorrí para constatar las fisuras, grietas y hundimientos en las calzadas, que manifiestan defectos de construcción, falta de control de calidad de los trabajos y condicionan la durabilidad de las obras en el tiempo”, finalizó Andrea Martínez.