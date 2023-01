Andersson: “Este año quiero salir campeón con Almagro a nivel local y provincial”

Más allá de ser el club coleccionista de trofeos el pasado año, Almagro también tiene buena materia prima en sus canteras. Y si bien con las Águilas no pudo festejar, Lucas Andersson si lo hizo por ejemplo, con la Selección U16 en San Jorge.

El base juvenil nacido el 23 de enero de 2007 charló con MP Digital, a minutos de partir al sur provincial para participar del Campus que llevará adelante Sergio Hernández en Provincial.

“Empecé a los 4 años en Almagro, me llevó mi papá y desde allí nunca dejé. Me entusiamé mucho con el básquet. Recuerdo que tuve en estos años a Nacho Vogt, Joni Vrancken, Chiquito Rippstein, Bruno Rista y Leandro Spies como entrenadores”, apuntó de movida.

Para luego, admitir que “siempre fui zurdo para jugar pero de chiquito me quebré la muñeca en esa mano y aprendí a escribir con la derecha. Soy un base que me gusta tirarla, en el club armamos un lindo grupo y nos entendemos bien con Pablo (Spies)”.

Andersson acaparó la mayoría de los rubros estadísticos en ambos torneos durante 2022, aunque reconoció que “me hubiera gustado salir campeón con Almagro, algo que no se pudo. Si vivimos una linda experiencia con la Selección en San Jorge, y también en los Juevos Evita en Mar del Plata, donde salimos terceros y conocimos otros chicos de todo el país, además de medirnos y competir a otro nivel”.

El apellido Andersson también es la continuidad de una familia con sangre anaranjada. Hugo, para aquellos que no recuerdan, fue un tremendo goleador que tuvo Regatas (SF) en la década del ’90. Por eso Lucas reconoció que “se habla mucho de básquet en casa. Mi hermano Ramiro y mi hermana Lucía también juegan en Almagro. Mi papá me habla mucho, me aconseja y me dice lo que tengo que hacer para ayudar al equipo”.

Antes de su despedida, subrayó: “El básquet para mí es todo y quiero ser profesional, me la paso en el club tirando. Estoy en cuarto año de la secundaria. Almagro es mi segunda casa, un club con mucho sentido de pertenencia. Este año quiero salir campeón a nivel local y provincial. Vamos a trabajar para eso con todos los chicos”.

Publicado por Marca Personal.-