Ana Techera: «Se necesita un cambio real en el Concejo»

“Vengo del vecinalismo y haber trabajado por mi barrio me hizo comprender que si la política no sirve para solucionarle la vida a los vecinos, no sirve para nada, aseguró Ana Techera, pre-candidata a Concejal en el Frente Unidos para Cambiar Santa Fe.

“Pueden evaluar mi gestión como presidenta de la Vecinal del Barrio Los Troncos. Es más, haber trabajado por mi barrio me hizo ver todo lo que se puede hacer desde el Concejo. He visto cómo legislan algunos ediles y entendí que lo hacen con la fuerza del número, no con la fuerza de la razón. Un claro ejemplo para mí fue el plan de accesibilidad; luchamos para que el barrio sea incluido, y así fue, pero lamentablemente a la fecha la obra sigue sin realizarse. Un bloque férreo de Concejales que hoy son pre-candidatos lo demoró un año, sin tratarlo. Se ocuparon de que el Ejecutivo actual no pudiera inaugurar obras en campaña, ya que perjudica su marketing político al cual nos quieren acostumbrar y me niego rotundamente a que eso suceda.

“Vi la necesidad urgente de un cambio real en el Concejo, con personas nuevas, jóvenes, con capacidad de trabajar en equipo, sin amiguismos políticos, con valores, que vengan del sector privado y sepan lo que significa ganarse el peso. Se necesitan concejales que tengan diálogo directo y permanente con las instituciones, que las fortalezcan y hagan escucha activa de lo que éstas y los propios vecinos necesitan, continuó Techera.

“Creo fervientemente que necesitamos un concejo más plural, con ganas de trabajar por y para los vecinos, con personas jóvenes que tengan capacidad de gestión y que esa capacidad sea probada, visible, que los vecinos puedan decir ‘Sí, la conozco, tiene vocación de servicio y le interesa realmente que las cosas sean diferentes’.

“Quiero llevar al Concejo los principios y valores del PDP, sostenidos en el tiempo por la coherencia entre las palabras y los hechos. Creo en los valores Cristianos y en la necesidad de fortalecer las familias, núcleo fundamental donde se promueven los mejores y mayores sentimientos de amor, solidaridad y respeto. Voy a proponer y acompañar toda medida que conduzca a estos fines”, concluyó Ana Techera.