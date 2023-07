Ana Copes: Gracias por el apoyo

Quiero agradecer a los vecinos y vecinas, como así también a las instituciones, por cómo me recibieron durante toda la campaña. Hoy, pese a que la política está desprestigiada, sólo he recibido muestras de respeto, no sólo de los que apoyaron mi candidatura, sino de simpatizantes y adherentes de otros espacios políticos. Eso me llena de satisfacción.

Aprovecho para felicitar a quienes ganaron las elecciones PASO, y a todos los candidatos y candidatas de Esperanza, la ciudad que tanto amo. Seis listas de pre-candidatos a intendente y trece a concejal, hablan de una importante participación; y en política esa participación es garantía de una oferta plural, como corresponde en democracia.

Por último, un agradecimiento muy especial a los medios de prensa, pilares fundamentales en la difusión de las ideas, y al pueblo todo de Esperanza, por corroborar al emitir su voto el pasado domingo, que la democracia debe ser fortalecida en cada oportunidad, para el bien de todos.

Ana Copes