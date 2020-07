AMSAFE y SADOP rechazaron el cronograma de pago del Gobierno

Por segunda vez en la gestión Perotti, el gobierno provincial vuelve a violar la norma que le exige a los empleadores que paguen los sueldos antes del quinto día hábil. A esto se le suma que en el 2020 no cobraron ni un pesos de incremento salarial. Hace décadas que los estatales no viven una situación similar como las que padecieron en enero y ahora en julio.

You may also like