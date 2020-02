Amsafe definiría el sábado si empiezan las clases

La ingeniería sería en principio respaldada por los gremios con representación federal, aunque no sin reparos, a juzgar por los posicionamientos que ventilan en la previa, en pos de cosechar alguna garantía -por escrito- que les asegure que serán efectivamente convocados a «revisar» el acuerdo si se dispara la inflación. Incluso barajan la variante de una cláusula gatillo que se active sólo si no se respeta ese llamado a revisión.

You may also like