Amplia movilización de comerciantes para pedir que los dejen trabajar

La reunión fue «áspera» porque, como es lógico, los afectados ya no se quedan en silencio. La intendenta no se compromete en resolver nada y ante la desesperación de perderlo todo no hay respuesta coherente.

Las autoridades volvieron a explicar que ellos trasladan los pedidos pero hoy quien debe habilitar las actividades es el gobernador. Esta situación tensa cualquier relación porque resulta difícil de entender que no se pueda hacer actividades en ciudades donde hace 65 días que no hay casos o en la provincia, cuando provincias vecinas ya las habilitan.

«Yo no quiero un crédito, ya tengo dos por pagar el mes que viene, yo quiero que me dejen trabajar» dijo uno de los que reclamaba esta mañana y tiene su negocio a metros del despacho de la intendenta. Las historias se multiplican, la impotencia se adueña de la gente que ve un sinsentido mayúsculo en decisiones gubernamentales bastante alejadas de la realidad.