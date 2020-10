Aluminé Sbodio sostuvo que la operación “es la oportunidad de seguir viviendo”

La joven esperancina Aluminé Sbodio necesita operarse de un cáncer de colon y para eso recaudan fondos. Contó cómo vive este momento.

En diálogo con la CSC Radio, Aluminé dijo que “hace cuatro meses cambió todo cuando me descubren la enfermedad, y es bastante difícil porque tiene días bastante oscuros en cuanto a lo que es el tratamiento porque es muy desgastante”.

No obstante, dijo que “como familia estamos fortalecidos” y resaltó “el apoyo de todos”. “Estamos todos muy unidos tratando de afrontarlo de la mejor forma, de que sea en positivo porque en esta enfermedad eso cuenta mucho y el hecho de estar bien y sin preocupaciones suma mucho. Tratamos de empujar, pensar en que todo a estar bien y de meterle para adelante todos juntos”, refirió.

Destacó además la solidaridad de la ciudad que está colaborando para recaudar el dinero que necesita para la operación y marcó que “se hizo una movida super grande y la gente se prende a colaborar”.

Aclaró que hasta el momento no recibió ayuda estatal y consideró que “es muy injusto tener que pasar por esto de tener que pedir ayuda porque no debería ser de esta forma, pero es lo que nos toca pasar, hay que aceptarlo y agarrarlo porque es la oportunidad de poder seguir viviendo”. “Hay que abrazarse a la vida, aunque sea mínima la posibilidad, hay que aferrarse a eso porque a veces las cosas cambian el rumbo y lo que era imposible, se puede. Y a mí me pasa hoy que me puedo operar, que hace un tiempo era muy lejano y difícil de lograr”, reflexionó.

“A esto hay que vivirlo en carne propia, cuando a uno le toca es muy distinto a como se lo imagina. Es muy difícil, tiene épocas de terror, cuando te enteras es como vivir una película de terror pero de a poco se puede ir saliendo. Hay que elegir ser positivo para que las cosas puedan cambiar”, ahondó.

Sobre la cirugía que necesita, sostuvo que “hace dos semanas que los glóbulos blancos están mal y eso no permite hacer la quimioterapia, pero si el martes próximo puedo realizarla a partir de allí se cuentan dos semanas con lo cual en tres semanas podría ser la operación”.

Agregó que “en este momento la parte tumoral está inactiva gracias a las quimioterapias y es el momento para operar porque luego se genera como una resistencia y deja de dar resultado la quimioterapia. Por eso en menos de un mes tengo que estar operada”.

Sobre su ánimo, comentó que está “con mucha felicidad por haber llegado a esto que es operarme, que es mi chance de vida y que se veía muy lejano, pero por otro lado también con un poco de miedo porque es una operación super grande”. “Es una doble intervención, de muchas horas, y es todo muy fuerte y no tan fácil de procesar; trato de estar positiva porque la realidad es que tengo un poco de miedo”, sentenció.

La solidaridad de la comunidad

Quienes deseen colaborar pueden hacerlo en las urnas ubicadas en los siguientes comercios: La Anónima, Donde Quieras, San Martín y Pringles, Magnolia, Panadería Esperanza, 1°de Mayo y French, Avellaneda 356, Farmacia Schneider.

También pueden hacerlo mediante transferencias bancarias a la cuenta habilitada para recibir fondos y colaborando este sábado por la noche con la movida que está organizando la gente de «Peñeros Esperanza» mediante su canal de youtube.